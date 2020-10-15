«أبوظبي الأول» يطلق سوقاً رقمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق بنك أبوظبي الأول، سوقاً رقمياً «Digital Marketplace» عبر محفظة payit الرقمية، والذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة عرض وبيع منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها للقاعدة المتنامية من عملاء محفظة payit الرقمية عبر منصة ملائمة.

وجاء إطلاق السوق الرقمي ليمثل أسلوباً آخر للدفع لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلية والمستهلكين على حدّ سواء، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي يتم إطلاقها من جانب أحد البنوك.

وتشمل المنصة باقة من المنتجات والخدمات مثل البقالة والأدوات الإلكترونية والأدوية والمتاجر المتخصصة والبرامج التعليمية. ويوفر السوق وحدة خاصة بتحصيل الرسوم؛ حيث يمكن للشركات تحصيل المدفوعات الدورية عبر payit. ويمكن للتجار إطلاق أعمالهم رقمياً عبر المنصة دون الحاجة إلى تكاليف تشغيلية، مع إمكانية الاستفادة من برنامج دعم التاجر.

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك: نواصل التزامنا بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من خلال حرصنا على الاستثمار في التكنولوجيا.

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