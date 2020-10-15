سيولة الأسهم تقارب المليار وسط تباين مؤشرات الأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس وسط سيولة قاربت المليار درهم، إذ صعد سوق أبوظبي رابحاً 1.3 مليار بدعم مشتريات أجنبية ومؤسساتية، فيما هبط سوق دبي مدفوعاً بأسهم البنوك والعقار، وارتفع سوق أبوظبي 0.61% إلى 4573 نقطة بدعم صعود البنوك والاتصالات والصناعة والسلع، وانخفض سوق دبي 0.85% عند 2218.21 نقطة بضغط العقار والبنوك والنقل والخدمات والاتصالات.

واستقطبت الأسهم نحو 951.6 مليون درهم منها 319.3 مليوناً في دبي و632.36 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 449.67 مليون سهم موزعة بواقع 320.47 مليوناً في دبي و129.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5658 صفقة. واستحوذت 3 أسهم على 41% من السيولة يتقدمها «العالمية القابضة» وأيضاً «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» رغم نفي محادثات الاندماج بين البنكين.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1.24% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.42% و«الإمارات دبي الوطني» 0.95%، ونزل قطاع العقار 0.83% مدفوعاً بهبوط «إعمار العقارية» 0.37% و«إعمار للتطوير» 1.29% و«إعمار مولز» 0.68% و«الاتحاد العقارية» 4.8% و«ديار» 1.39% و«داماك» 1.08%. وتراجع قطاع النقل 0.24% بضغط هبوط «العربية للطيران» 0.9% فيما استقر «أرامكس» وارتفع «الخليج للملاحة» 2.66%، وزاد قطاع الاستثمار 1.32% مع صعود «دبي للاستثمار» 1.78% و«شعاع كابيتال» 2.83%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على النشاط مستقطباً 89.6 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 88.14 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» 32.27 مليون درهم، وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 14.77%، فيما كان «الاتحاد العقارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.8%.

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.24% مع نمو «أبوظبي الأول» 1.43% و«أبوظبي التجاري» 2.06% فيما نزل «أبوظبي الإسلامي» 0.24%. وزاد قطاع الاتصالات 0.12% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع العقار 1.3%، وانخفض قطاع الطاقة 0.04%، ونزل قطاع الاستثمار 0.08%. وتزعم «العالمية القابضة» على النشاط مستقطباً 161.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 116.32 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» 110.3 ملايين درهم. وحقق «سيراميك رأس الخيمة» أكبر ارتفاع 3.73%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.96%.

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي، بصاف 22.5 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي، بصاف 39 مليون درهم، فيما مال الأفراد نحو الشراء بدبي، بصاف 39 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصاف 22.5 مليوناً.

إفصاحات

* أقرت الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة»، توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين بواقع 3% من رأس المال، وبقيمة إجمالية 35.6 مليون درهم عن النصف الأول من العام الجاري.

* يجتمع مجلس إدارة «دبي الإسلامي» في 20 أكتوبر الجاري، لمناقشة البيانات المالية للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

* تقوم شركة «الإثمار» حالياً بتعيين المستشارين الخاصين بها، في ما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين والكويت، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أية معلومات جوهرية في حينها حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.

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