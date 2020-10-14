«دبي التجاري» يبيع سندات بـ 600 مليون دولار

المصدر: دبي - رويترز

أظهرت وثيقة أن بنك دبي التجاري باع سندات دائمة بقيمة 600 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء لست سنوات عند ستة بالمئة، وتلقى طلبات بأكثر من 1.2 مليار دولار.

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية اطلعت عليها رويترز، بأن البنك حدد سعراً استرشادياً أولياً عند نحو 6.375% لسندات رأس المال الإضافي من المستوى الأول.

وهذه الفئة من السندات هي الأعلى مخاطرة بين أدوات الدين التي يمكن للبنوك إصدارها، وهي تشبه الأسهم من حيث عدم حملها تاريخ استحقاق، لكن يمكن استدعاؤها بعد فترة محددة.

ورتب العملية سيتي وستاندرد تشارترد وباركليز والإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول ونومورا.

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