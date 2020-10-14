"نخيل" تتيح وجهات جديدة لعشاق القوارب واليخوت في الإمارات

المصدر: وام

تستهل شركة "نخيل" موسم ذروة الإبحار من خلال إتاحة إمكانية الوصول لأصحاب القوارب واليخوت من جميع أنحاء الدولة ومنظمي الرحلات السياحية إلى وجهتين جديدتين حصريتين من الجزر الواقعة في الخليج العربي.

ويمكن الآن لأصحاب القوارب واليخوت التمتع بالرحلات المائية النهارية أو المبيت في "جزر ديرة" المدينة الساحلية الجديدة التابعة لشركة "نخيل" الواقعة شمال الإمارة فضلاً عن جزيرة خاصة قبالة "واجهة دبي البحرية" في الجنوب.

وقال عقيل كاظم الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": إن الشركة تقوم بتوسيع مرافقها البحرية لتعكس النمو المستمر في قطاع القوارب الترفيهية في الدولة ..لافتاً إلى أن وجهاتها الجديدة التي يمكن الوصول إليها بسهولة من جميع الإمارات السبع والتي تستوعب القوارب واليخوت بطول 165 متراً ستجذب عشاق البحر من مختلف أنحاء الدولة كما أنها ستعزز من مكانة الإمارات كوجهة متميزة لهذا القطاع.

وأشار إلى أن شركة "نخيل" ستضيف مراسي بحرية جديدة في "جزر ديرة" وذلك لتلبية الطلب المتزايد على مرافق الإرساء في حين تعمل مراسي "نخلة جميرا" البحرية التي تضم أكثر من 400 عضو بكامل طاقتها.

من جانبه قال سعادة هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي إن السياحة البحرية على الصعيدين المحلي والدولي تلعب دوراً بارزاً في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة ..وسيتاح المجال أمام مالكي اليخوت والشركات السياحية على السواء للاستمتاع بهذه الوجهات الجديدة على طول الخط الساحلي في دبي الذي يتمتع بمواصفات عالمية.

وتعتبر الوجهتان الجديدتان في "جزر ديرة" و"واجهة دبي البحرية" مكملتين لوجهة "نخيل" للقوارب الترفيهية الواقعة في جزيرة أنتاركتيكا ضمن "جرز العالم" والتي استقبلت أكثر من 700 من أصحاب القوارب واليخوت العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الدخول إلى جميع الوجهات متاح بشكل مجاني لأعضاء مرسى "نخلة جميرا" كما يمكن دخول أصحاب القوارب واليخوت الأخرى أيضاً مقابل رسوم رمزية وذلك بحسب أحجامها.. ويمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المائية باستخدام معداتهم الخاصة بهم بما في ذلك السباحة والكاياك والغطس وركوب القوارب والتجديف وقوفاً كما تتوفر أيضاً تصاريح للمبيت عند الطلب.

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