مهرجان دبي للتسوق من 17 ديسمبر حتى 30 يناير 2021

المصدر: وام

يعود مهرجان دبي للتسوق بدورته السادسة والعشرين ليقدم لسكان دبي وزوارها الكثير من فرص الفوز بسيارات الدفع الرباعي وسيدان الفاخرة بالإضافة إلى فرصة امتلاك سيارة رياضية فريدة من نوعها على مستوى العالم مصنوعة في دولة الإمارات.

وتحتفي دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق - التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي خلال الفترة من 17 ديسمبر المقبل وحتى 30 يناير2021 - بالتسوق والموسيقى والترفيه والمرح العائلي وتستقطب محبي العروض الترويجية الرائعة والصفقات الكبرى والجوائز المتميزة.

وتشهد السحوبات على السيارات خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام زخما كبيرا حيث تقدم شركة "دبليو موتورز " المتخصصة في السيارات الرياضية الخارقة والتي تتخذ من دبي مقرا لها سيارة "فينير" الرياضية لأحد الفائزين من سعداء الحظ.

ويمكن للعملاء الذين يقومون بشراء نموذج مصغر للسيارة "فينير" بقيمة 1500 درهم الفوز بسيارة حقيقية تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم ويحصل كل مشتر على قسيمة إضافية خاصة بالسحب حيث سيتم توزيع 3500 قسيمة فقط.

وسيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصا لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة والفريدة من نوعها على مستوى العالم والتي تم تصنيعها بالكامل في دبي.

ويمكن شراء نماذج للسيارة والحصول على القسيمة الخاصة بالسحب الإلكتروني عبر الإنترنت ومن خلال أكشاك "دبليو موتورز" الموجودة في "سيتي ووك" ..كما يمكن للمشتري أيضا اختيار رقم اللوحة الذي يرغب في وضعه على نموذج سيارة "فينير" الخاصة به.

وسيشهد مهرجان دبي للتسوق عودة سحوبات "إنفينيتي" الكبرى، والتي تقدم العديد من الجوائز بما في ذلك الجوائز النقدية وفرصة الفوز بسيارة "إنفينيتي" جديدة حيث يمكن شراء التذاكر الخاصة بالسحب والتي يبلغ سعرها 200 درهم في عدد مختار من محطات وقود "إينوك" و"إيبكو" ومتاجر "زووم" ومحطات "مترو دبي".

كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في عدد من الوجهات الشهيرة مثل سوق الذهب والقرية العالمية إلى جانب مراكز التسوق المشاركة الدخول في سحب للفوز بسيارة "إنفينيتي QX60" و 200 ألف درهم.

وسيتم منح 45 سيارة من طراز "إنفينيتي QX60" خلال مهرجان دبي للتسوق من خلال إجراء سحوبات يومية في القرية العالمية.. فيما سيفوز أحد سعداء الحظ بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من المهرجان.

وتشهد سحوبات "نيسان" الكبرى فوز 45 شخصا بسيارة "نيسان" جديدة تشمل خمسة من أشهر طرازات السيارة إلى جانب تقديم جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم أسبوعيا .. وكل ما على المتسوقين هو إنفاق مبلغ 25 درهما فقط لشراء أي منتج غير الوقود من أي محطة بترول "إيبكو" و "إينوك" بدبي للفوز خلال مهرجان دبي للتسوق.

وتقدم سحوبات "نيسان" الكبرى سيارتين من طراز "نيسان باترول" وسيارة واحدة من طراز "نيسان باثفايندر" وثماني سيارات من طراز "إكس-تريل "و 10 سيارات "نيسان كيكس" و 12 سيارة "نيسان ميكرا "و 12 سيارة " نيسان سنترا "حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين خلال السحوبات اليومية طوال فترة المهرجان.

ويمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات عن مهرجان دبي للتسوق عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.mydsf.ae وحسابات @DSFsocial على وسائل التواصل الاجتماعي.



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