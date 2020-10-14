403 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 403 ملايين درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 150 مبايعة بقيمة 280.2 مليون درهم منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 61.74 مليون درهم و 139 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 218.46 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 51 مليون درهم وتلتها منطقة اليفرة 2 بتسجيلها مبايعتين بقيمة مليوني درهم وثالثة في اليفرة 3 بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايبن درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة معيصم الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 21 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 6 ملايبن درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 76.3 مليون درهم منها 16 رهنا لأراض بقيمة 31.55 مليون درهم و39 رهنا لفلل وشقق بقيمة 44.75 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 7 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 46.64 مليون درهم كان أهمها بمنطقة المرقبات بقيمة 20 مليون درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 17 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز