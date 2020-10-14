"دبي العقاري" ينظم مؤتمراً افتراضياً بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية

المصدر: وام

ينظم معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال البحرينية ودار ارتقاء للمعارض والاستشارات مؤتمرا افتراضيا حول "عودة الأسواق العقارية للحياة بفرص جديدة " وذلك خلال جلستين يومي 18 و 19 أكتوبر الحالي.

ويسلط الحدث الضوء على عمق العلاقات القائمة بين الإمارات والبحرين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وعلى وجه التحديد القطاع العقاري وكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19" وتداعياتها، بهدف التوصل إلى أفضل الحلول الممكنة للنهوض بالسوق العقاري في البلدين.

ويستقطب المؤتمر الافتراضي نخبة من أبرز المتحدثين والخبراء في المجال العقاري من كلا البلدين لتطوير المعرفة العقارية التي تمثل جانبا مهما من التعاون المشترك وتقديم عدد من العروض التوضيحية المتخصصة.

ويناقش المتحدثون في الجلسة الأولى من المؤتمر التي تحمل عنوان "دعم السوق العقاري وأهمية الشراكات والاستراتيجيات المستحدثة" الدعم المطلوب من القطاعات التشريعية والتمويلية والترويجية وأهمية التفاعل مع الأزمة الحالية والاستراتيجيات المستحدثة لدعم القطاع العقاري وتحفيز العمل العقاري بأنماط مبتكرة.

وفي ختام اليوم الأول يقدم معهد دبي العقاري دورة "مستشار مبيعات دولي لعقارات دبي" وهي شهادة تأهيلية للوسطاء خارج إمارة دبي دعما للترويج العقاري في دبي واستقطابا لمهارات جديدة في السوق وذلك من خلال تأهيل الوسطاء ومندوبي مبيعات العقارات المعتمدين والمرخصين دوليا ومنحهم فرصة تسويق وبيع العقارات في دبي.

ويتخلل اليوم الثاني جلسة حوارية بعنوان "استشراف المستقبل وخلق فرص مبتكرة في الأسواق العقارية" والتي ستناقش دور الرقمنة والابتكار والتعليم في تعزيز التطوير والاستثمار العقاري وخلق فرص للمستفيدين بمشاركة نخبة من المتحدثين المتخصصين من كلا البلدين.

ويختتم المؤتمر يومه الثاني بدورة الدبلوم العقاري وهو البرنامج المهني الذي يجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية للعمل في سوق العقارات بنجاح حيث سيقدم البرنامج معرفة عميقة وأساسيات الأنشطة العقارية ومبادئ فهم العمل العقاري ومعطيات الأسواق العقارية المتغيرة والمجالات المرتبطة مثل إدارة العقارات والتسويق والاقتصاد وأساسيات الإستثمار من خلال أساليب تدريب تدمج الجانب النظري بالجانب العملي.

ويعد المؤتمر باكورة التعاون بين معهد دبي العقاري وجمعية رجال الأعمال البحرينية ويمثل تجسيدا لرغبة الطرفين في تعزيز فرص التعاون بينهما ودعم الشراكات الاقتصادية في القطاع العقاري والمجال المعرفي.

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