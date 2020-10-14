99 % الالتزام بالإجراءات الاحترازية في صالات الأفراح برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

نفذت إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 3 حملات تفتيشية على صعيد قاعات الأفراح والمناسبات بالإمارة، للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة وفقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا» حرصاً على الصحة العامة ومنعاً لأي تجمعات، وتضمنت 46 زيارة، 45 منها لصالات أفراح والمناسبات وخيمة واحدة منذ بدء جائحة (كوفيد 19).

وسجلت الإدارة التزام هذا القطاع في الإمارة بنسبة 99% بالاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية، بخلاف صالة واحدة تم غلقها لمخالفتها الاشتراطات الواجبة تطبيقها لتحقيق الصحة والسلامة العامة.

وأكد فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن الدائرة في تعميم سابق لها، أوضحت أن ملاك صالات الأفراح والمناسبات يتوجب عليهم الالتزام بمجموعة من الاشتراطات والضوابط لإعادة الصالات بلغت 17 شرطاً، من ضمنها وضع ملصقات التباعد الجسدي على الأرض بمسافة مترين بين علامة وأخرى، وألا تزيد نسبة المدعوين على 50% من الطاقة الاستيعابية للصالة، ومنع حضور كبار المواطنين ممن تزيد أعمارهم على 70 عاماً ضمن المدعوين، وإلزامية لبس الكمامة وتعقيم اليدين بصورة مستمرة وغيرها من الاشتراطات.

وأشار إلى أن الالتزام بالاشتراطات الصحية في الدولة، وعبر حملات توعوية مكثفة هو واجب وطني بالدرجة الأولى على عاتق الجميع سواء كجهات أو أفراد، ولذا يجب علينا جميعاً التكاتف بالهمة والالتزام بالتوصيات والتدابير الاحترازية حتى انتهاء هذه الجائحة.

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