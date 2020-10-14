الجناح الفرنسي في "إكسبو دبي" يعقد شراكة مع "لي ميزون دو فوياج"

المصدر: دبي- البيان

عقد الجناح الفرنسي في "إكسبو دبي 2020" اتفاق شراكة استراتيجية مع "لي ميزون دو فوياج"، ضمن إطار رؤيتهما المشتركة حول الاستدامة، وعزمهما تزويد زوار الحدث العالمي بتجربة غنية بالثقافة والمعرفة.

وتلتقي جميع دول العالم معاً تحت سقف واحد على مدار ستة أشهر في "إكسبو دبي"، لمناقشة التحديات، التي تواجه البشرية وكيفية إيجاد الحلول الملموسة لها، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية الحالية، في حين أن هذه القضية لم تعد مجرّد طرح عام بل أصبحت ضرورة ملحة.

وستسعى فرنسا إلى طرح هذه المسألة على بساط البحث عبر تحويل جناحها في "إكسبو دبي" إلى منصة دولية، تظهر من خلالها التزامها في ابتكار واستنباط أفكار جديدة، تصبّ في صالح كوكب الأرض وسكانه. وسيشكل "إكسبو دبي" فرصة ملائمة للتعبير عن رؤية فرنسا تجاه حركة تنقل مستدامة وموحّدة، بالإضافة إلى عرض تجربتها أيضاً حول كيفية الاستفادة من التضامن حول القضايا البيئية والمناخية على المستوى الدولي أداة من أجل تطوير الشركات على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن التحول البيئي هو المحرك الأساس للابتكار والتقدم والازدهار.

ومن هذا المنطلق، فإن "لي ميزون دو فوياج" تسعى عبر مشاركتها في هذا الحدث العالمي من أجل إظهار هذه الرؤية البيئية الموحدة كونها تضع في سلّم أولوياتها تقديم حلول سفر تحترم كوكب الأرض وسكانه على حد سواء، وتتوافق مع الالتزامات التي تعهّدت بها، وهو ما أهلها للحصول على شهادة "العمل من أجل سياحة مسؤولة" في مارس 2020، ما يؤكد التزام هذه الوكالة بمقتضيات السفر المستدام في المستقبل.

وقال إريك لانكيه، المفوض العام للجناح في الفرنسي في "إكسبو دبي" ورئيس الشركة الفرنسية للمعارض (كوفريكس): يسعدنا كثيراً أن تصبح "لي ميزون دو فوياج" شريكاً استراتيجياً للجناح الفرنسي. وتابع: أعلم جيداً أن نجاح "إكسبو دبي" والجناح الفرنسي يعتمد أيضاً على السياحة على وجه الخصوص، ومن هذا المنطلق فإن الشركة الفرنسية للمعارض تلتزم بضمان أن تقدم مشاركة فرنسا لزوار هذا الحدث العالمي حقاً، تجربة فريدة من نوعها.

من جهته، قال جان-إيمانويل شوميتون، مدير عام "لي ميزون دو فوياج": "لطالما احتل هذا المعرض الدولي مكانة خاصة في تاريخ "لي ميزون دو فوياج"، ومن هذا المنطلق، كان قراراً طبيعياً بالنسبة لنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير، لذا، فإن خبراتنا التي اكتسبناها في هذه المنطقة تعني أنه يمكننا تقديم برنامج واسع النطاق يزخر بإمكانات سفر كبيرة، فهو مصمم خصيصاً لجميع الزوار القادمين لمشاهدة "إكسبو دبي".

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