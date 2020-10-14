رأس الخيمة لتنمية السياحة تعلن تعيينات جديدة في إدارتها العليا

المصدر: رأس الخيمة – البيان

كشفت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تعيينات جديدة لدفع عجلة التقدم الذي تحرزه في القطاع السياحي، رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع.

وفي هذا الإطار، تنضم ألكا وينتر خبيرة الاتصالات المتمرسة إلى فريق الهيئة لتشغل منصب نائب الرئيس لتسويق واتصالات الوجهة، حيث تتولى مسؤولية توسيع نطاق استراتيجية الهيئة متعددة الجوانب للاتصالات.

ويتولى إياد راسبي منصب المدير التنفيذي تطوير سياحة الوجهة، بناءً على سجله الحافل بالنجاح في تطوير الأعمال من أسواق السياحة الحالية والجديدة خلال عمله السابق مديراً للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبفضل الخبرات التي اكتسبها من عمله لأكثر من عقدين في القطاع السياحي.

وفي أعقاب الإقبال الواسع الذي لاقته حملة العطلات القصيرة من سكان الإمارات هذا الصيف، وتجاوزت حجوزات الفنادق خلالها 15 ألف ليلة، اختارت الهيئة شركة "سبوتنيك فلويد" للخدمات الإبداعية التي كانت وراء إطلاق الحملة لتكون مزوداً لخدمات الاتصالات المتكاملة للهيئة. وستعمل الشركة المتخصصة في الاتصالات المتكاملة، والتي تتخذ من برلين مقراً لها، على تسخير مفاهيمها المتطورة في تطوير العلامات التجارية وإطلاق الحملات الترويجية وخبراتها المتميزة في إعداد الرسائل الجماهيرية لتعزيز جاذبية الوجهة وظهورها وحضورها عبر مختلف القنوات.

وقال راكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: نجحت الهيئة بالخروج من مرحلة المعوقات والتحديات المفاجئة التي واجهت قطاع السياحة والسفر، أكثر قوة من أي وقت مضى وتمكنت من تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية المستوى تلتزم بتطبيق أكثر تدابير وبروتوكولات السلامة صرامة ووضعت خطة عمل استراتيجية للنمو المستدام في القطاع السياحي.

وأضاف: "نشهد الآثار الملموسة لخطة تعافي القطاع السياحي في إمارة رأس الخيمة، لذلك جاءت التعيينات الجديدة لتشكل امتداداً لهذه النتائج الإيجابية، وتعزز علاقتنا مع شركائنا في القطاع والمستثمرين، ونتطلع قدماً لتطوير علاقتنا مع شركة "سبوتنيك فلويد" والعمل مع فريق عملها الذي يضم نخبة من أفضل المواهب الإبداعية في العالم لإطلاق المزيد من الحملات الترويجية السباقة، وأنا على ثقة بأن الدور الذي ستلعبه الشركة سيكون محورياً مع دخولنا فصلاً جديداً من قصة نمونا".

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