"إينوك" تستضيف نسخة 2020 من "الأسبوع الإلكتروني لغاز البترول المسال"

المصدر: دبي- البيان

أعلنت "الجمعية العالمية لغاز البترول المسال" عن تنظيم "الأسبوع الإلكتروني لغاز البترول المسال"، الفعالية الأهم في قطاع غاز البترول المسال التي تجمع كافة الأطراف المعنية في سلسلة القيمة في القطاع.

وستنعقد الفعالية افتراضياً من 2 ولغاية 6 نوفمبر، امتثالاً لتدابير الصحة والسلامة التي أقرّتها السلطات الصحية في الإمارات.

وينعقد الأسبوع هذا العام تحت شعار "إحياء قطاع الطاقة"، بهدف دفع عجلة قطاع غاز البترول المسال عبر إقامة جلسات تفاعلية ونشاطات تواصل إلكترونية، ومعارض افتراضية تضم الشركات المتخصصة والعاملة في القطاع.

وتستضيف مجموعة إينوك نسخة هذا العام من "الأسبوع الإلكتروني لغاز البترول المسال"، حيث ستتناول هذه الفعالية العديد من الفرص والتحديات في القطاع، بما في ذلك سبل الدعم بعد جائحة "كوفيد 19"، والأسواق العالمية الناشئة لاستخدام غاز البترول المسال كوقود للمركبات، وفرص استبدال المنتجات التي تسبب انبعاثات كربونية مرتفعة في القطاعات عالية الطلب بغاز البترول المسال، والابتكار الرقمي والتنوع، والتطوير في استخدامات غاز البترول المسال لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحددة ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما تلك المعنيّة بالفقر والجوع والصحة والتغيّر المناخي والمساواة بين الجنسين والوصول إلى مصادر الطاقة.

وقال جيمس روكال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في الجمعية العالمية لغاز البترول المسال: يعد أسبوع غاز البترول المسال الذي تضم فعالياته المنتدى العالمي لغاز البترول المسال، تجمعاً مميزاً للأطراف المعنية بهذا القطاع الحيوي. لذلك حرصنا على تنظيم الحدث افتراضياً، ويقدم الحدث فرصة مهمة لقطاع غاز البترول المسال العالمي للحوار والتباحث ومزاولة الأعمال بأسلوب أعمق وأكثر اتساعاً من أي وقت مضى.

وسيكون هناك مشاركة لنخبة من القادة والخبراء العالميين في القطاع بمن فيهم فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية؛ وديمبنا فان دير لانس، الرئيس التنفيذي لتحالف الطهي النظيف. وستغطي الفعالية طيفاً من النشاطات على غرار الجلسات الحيّة المخصصة، وورش العمل، وأجنحة الضيافة الافتراضية التفاعلية، وجلسات تبادل المعرفة، ومن المتوقع أن تشهد جميع النشاطات مشاركةً عالميةً واسعة.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نؤمن في إينوك بالجهود التي تبذلها الجمعية العالمية لغاز البترول المسال لتطوير القطاع وضرورة تعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات. وبفضل هذه الجهود، أصبحت الجمعية محط تقدير واسع، وتحظى بأهمية كبيرة من حيث تأثيرها في هذا القطاع. ولا شك أن سعيها لتنظيم منصات تجمع خبراء القطاع لمناقشة أحدث التوجهات ورصد المخاوف وإلقاء الضوء على التوقعات المستقبلية، سيقدّم فرصةً مهمة لعرض التقنيات الجديدة وصياغة السياسات الفعّالة، ومنح مساحة للتواصل ومشاركة أفضل الممارسات.

ويمكن للمتخصصين في القطاع الوصول إلى الفعالية الافتراضية من أي مكان، بما يجنبهم تكاليف السفر ومخاوف السلامة الأخرى. إذ سيتم بث الفعالية عبر منصة رقمية تفاعلية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة التواصل على المدى البعيد، مع تنظيم عدد كبير من الجلسات لتمكين الوفود من المشاركة في الاستطلاعات، وجلسات السؤال والجواب، والجلسات الحوارية.

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