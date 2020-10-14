اقتصادية عجمان تُنظّم اليوم ورشة لبرنامجي "تعزيز" و"ريادة"

المصدر: عجمان - البيان

تُنظّم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان مساء اليوم الأربعاء ورشة تعريفية عن برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة "تعزيز" وبرنامج "ريادة" لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل، للتوعية بالمميزات والتسهيلات الممنوحة من قبل البرنامجين وللرد على استفسارات الجمهور والمجتمع، وذلك عن بُعد وعبر الاتصال المرئي "مايكروسوفت تيمز" في تمام الساعة السادسة والنصف.



يهدف برنامج "تعزيز" الذي أطلقته الدائرة في ديسمبر من العام الماضي إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة ومتناهية الصغر في الإمارة والمملوكة لمواطني الدولة، وتشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.

ويمنح البرنامج إعفاء للأعضاء من كافة الرسوم المحلّية التي تتقاضاها الجهات الحكومية ولمدة 5 سنوات من تاريخ التسجيل عدى رسوم خدمات النظافة العامة.

ويحظى الأعضاء بنسبة 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنوياً، كذلك الأولوية في ترسيه المناقصات والمزادات للعطاءات المقدّمة من الأعضاء، وتخفيض بنسبة 10% من القيمة الإيجارية في العقارات المملوكة للجهات الحكومية خلال الثلاث سنوات الأولى، بالإضافة إلى باقة من الخدمات الاستشارية والتدريبية والتسويقية.



بينما يُعد برنامج "ريادة" الذي تم إطلاقه في مارس الماضي البرنامج الأول من نوعه في إمارة عجمان والذي يخدم المواطنين والمواطنات على حد سواء القاطنين في الإمارة، ويتيح مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية من المنزل مع استيفاء الشروط الخاصة بكل نشاط، ويهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الوطنية وزيادة مساهمة المواطنين في النشاط الاقتصادي، وتقليل المصروفات على صاحب الرخصة كونها تستثني شرط الموقع واستبداله بمحل الإقامة، وللحد من تجارة الأفراد دون ترخيص.

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