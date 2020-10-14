اقتصادية دبي: منطقة الليسيلي "المرموم" تضم 365 شركة فاعلة حتى اليوم

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة الليسيلي (المرموم) حتى اليوم وصل إلى 365 شركة.

وامتازت هذه الشركات بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 60%، ثم المهنية بنسبة 36%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

ويوضح التقرير حجم الأنشطة التجارية في الليسيلي (المرموم) لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة الليسيلي (المرموم)، تأتي رخص المؤسسات الفردية أولاً بنسبة 55.6%، تليها المؤسسات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 37%، ثم أعمال مدنية بنسبة 3.3%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً فرع لشركة مقرها في امارة أخرى، شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، ومساهمة عامة.

ووصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة الليسيلي (المرموم) إلى 97.5%، تليها الشركات بنسبة 1.3%، ثم سيدات الأعمال بنسبة 1.2%.

وتضم أبرز الأنشطة للرخص في منطقة الليسيلي (المرموم) كل من: تجارة الأدوية البيطرية، تجارة الأعلاف، مطاعم، تحضير الوجبات الخفيفة، تجارة عامة، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة عتاد الخيل وأدوات الفروسية ولوازمها، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة أجهزة البيطرة وأدواتها، وبقالات.

وتقع منطقة الليسيلي (المرموم) في دبي على بعد 40 كيلومتر من وسط مدينة دبي، وتعتبر من المناطق الواعدة التي تحمل العديد من الفرص، كونها مركز بيئي ونقطة جذب سياحي بمقومات طبيعية فريدة. وتختلف وتتنوّع الأنشطة في صحراء المرموم حيث تضم قيادة السيارات على الرمال الصحراوية وركوب الدراجات الهوائية، الصقارة، ركوب الجمال، الجلوس في مجالس البدو المجهّزة أو ببساطة تأمل النجوم وسماء الصحراء الصافية، وسباقات الهجن التقليدية في مضمار المرموم وغيرها العديد من الأنشطة.

ويتم العمل باستمرار على تبني نهج تخطيطي تنموي لتحقيق أعلى المستويات في بيئات حضرية صديقة للإنسان، تركز على الارتقاء بالاقتصاد والطاقة والإسكان والصحة وجودة الحياة والترفيه والتكنولوجيا الرقمية، تناسب احتياجات وتطلعات الأفراد والأسر، وتسهم في تحقيق أهداف الاستدامة.

وتركز اقتصادية دبي في استراتيجيتها على تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز