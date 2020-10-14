بنك أبوظبي الأول يطلق سوقاً رقمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق بنك أبوظبي الأول، سوقاً رقمية "Digital Marketplace"، عبر محفظة "payit" الرقمية، والتي تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة عرض وبيع منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها للقاعدة المتنامية من عملاء محفظة payit الرقمية عبر منصة ملائمة.

جاء إطلاق بنك أبوظبي الأول للسوق الرقمية ليمثل أسلوباً آخر للدفع، لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلية والمستهلكين على حدّ سواء، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي يتم إطلاقها من قِبل بنك.

ويأتي ذلك استجابة إلى الحاجة إلى التكيف بسرعة مع التوجّه للتسوق عبر الإنترنت، بدلاً من المتاجر التقليدية، نتيجة لجائحة كورونا التي شكلت تحدياً كبيراً بالنسبة لهذا القطاع.

وتشمل المنصة الجديدة باقة متنوعة من المنتجات والخدمات، مثل البقالة والأدوات الإلكترونية والأدوية والمتاجر المختصة والبرامج التعليمية وما إلى ذلك. وتوفر السوق كذلك وحدة خاصة بتحصيل الرسوم، حيث يمكن للشركات مثل الصالات الرياضية أو المؤسسات التعليمية أو شركات التأجير، تحصيل المدفوعات الدورية عبر محفظة payit الرقمية.

ويمكن للتجار إطلاق أعمالهم رقمياً عبر المنصة دون الحاجة إلى تكاليف تشغيلية، مع إمكانية الاستفادة من نظام إدارة الطلبات، والقدرة على جذب مبيعات جديدة، وأيضاً الاستفادة من برنامج دعم التاجر الذي يشمل معدلات المعاملات التنافسية، وتحليل البيانات والأنشطة الترويجية.

وتعليقاً على ذلك، قالت هناء الرستماني، نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيسة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "نواصل التزامنا بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من خلال حرصنا على الاستثمار في التكنولوجيا. وفي ظل تنامي الاقتصادي الرقمي، أصبح التحوّل إلى السوق الرقمية ضرورة ملحة في المنطقة، خاصة وأننا ملتزمون بدعم توفير معاملات غير نقدية للعملاء بسهولة وأمان".

وقال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "نحرص دائماً على تطوير حلول مبتكرة تفيد شركائنا من التجار وعملائنا على حدّ سواء، ويتمثل ذلك في إطلاق سوق payit الرقمية الجديدة التي تعدّ إضافة مميزة إلى سجل الحلول المبتكرة التي يقدمها البنك، وسنقدم عبر هذه المنصة العديد من المزايا الجديدة، وسنعمل على مواصلة التوسع في الخدمات المبتكرة التي نقدمها عبر محفظة payit الرقمية، بما يلبي احتياجات عملائنا، ونحن بصدد العمل على إضافة خدمات أخرى في المستقبل القريب، مثل التحويلات، وغيرها من الخدمات".

وتعتبر payit المحفظة الإلكترونية الأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن استخدامها لدفع الأموال للأصدقاء والعائلة والتجار، وكذلك تحويل الأموال إلى الخارج، والقيام بالمدفوعات الحكومية ومحفظة الإمارات الرقمية KLIP.

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