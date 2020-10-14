بيع مشروعَيْ "سمانا هيلز" و"سمانا جرينز" في دبي بالكامل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت "سمانا للتطوير العقاري" اليوم، أنّ كامل الوحدات السكنية التي يشملها مشروعاها السكنيان في "أرجان دبي"، وهما "سمانا جرينز" بتكلفة 75 مليون درهم، و"سمانا هيلز" بكلفة 110 ملايين درهم، بيعت بالكامل رغم التداعيات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19" على السوق العقارية.

وأفادت الشركة أنّ الضغوط التي فرضها هذا الوباء دفعتها إلى إجراء تغييراتٍ جذرية بمسار إنجاز أعمال البناء وإدارة المشاريع، ونجحت الشركة في تسريع وتيرة البناء من خلال اعتماد نوبتين للعمل، مع المتابعة لأعمال البناء عن بُعد على مدار الساعة، خلال فترة الالتزام بإجراءات الإغلاق، ما ساعد في إكمال أعمال البناء في وقتٍ مبكر وقبل الموعد المحدد للتسليم.

تمّ إنجاز أعمال البنية الفوقية لمشروع "سمانا هيلز" قبل الوقت المحدّد لها، وكانت أعمال البناء في المشروع السكني المكوّن من 5 طوابق انطلقت في سبتمبر 2019، وجرى تسريع وتيرتها.

ويشتمل المشروع على 205 وحدات سكنية.

وبلغت الأعمال في مشروع "سمانا جرينز" المرحلة النهائية، ما يعني أنه بات جاهزاً للتسليم في أقرب وقتٍ خلال العام الجاري.

وكانت أعمال البناء في المشروع شهدت تباطؤاً خلال الفترة من مارس إلى مايو، لكنّ شركة "سمانا للتطوير العقاري" نجحت في تسريع وتيرة العمل مع اعتمادها نظام المناوبة بين أطقم العمّال، وبفضل الإدارة اللافتة للأعمال فيها وقدرتها على التمويل الذاتي.

والمشروع يقع في "أرجان دبي لاند"، وهو يضمّ 122 وحدةً سكنية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز