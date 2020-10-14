جمارك دبي تحصد 7 جوائز عالمية للابتكار من منظمة الأفكار الأمريكية

المصدر: البيان الإلكتروني

توجت جمارك دبي إنجازاتها في مجال الابداع والابتكار بالحصول على 7 جوائز جديدة من منظمة الأفكار الأمريكية.

وقام أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي بتكريم الفائزين بالجوائز في حفل تكريم افتراضي تم بواسطة تقنية الاتصال الالكتروني، حيث فازت الدائرة بهذه الجوائز عن انجازاتها في تطوير الابتكار المؤسسي والتي أُعلن عنها خلال القمة الافتراضية الاستثنائية للأفكار الامريكية التي تم تنظيمها إلكترونياً في 25 سبتمبر 2020 لتحديد الفائزين بالدروع الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف الفئات التي تشملها الجائزة بما فيها المكافآت المالية المخصصة وللمرة الأولى للفائزين في الفئات الخاصة بجائحة "كوفيد - 19.

وقد شملت الــ7 جوائز التي فازت فيها جمارك دبي في نهائيات جائزة الأفكار الأمريكية 4 جوائز في مجال الابتكار و3 جوائز للمدراء والموظفين المتميزين في هذا المجال.

حيث تصدرت الجائزة الذهبية في المركز الأول لفئة الفكرة المشتركة الجوائز التي فازت بها الدائرة لتحصل بذلك على أهم وأكبر الجوائز للأفكار الامريكية 2020 التي أُعطيت إلى جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي عن مشروع "منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود" وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة وتم تطويرها داخلياً من قِبل فريق عمل متخصص بقيادة المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وتعتمد المنصة على تقنيات (البلوك تشين) لدعم احتياجات جميع الشركاء في سلسلة الإمداد والتوريد للتجارة الإلكترونية، وتسهيل معاملات تخليص المشتريات، وتتبع أنشطة وبضائع التجارة الإلكترونية من مرحلة التسوق والشراء إلى التسليم لتيسير وتسريع تجربة المستهلكين.

كما فازت الدائرة بجائزة المركز الأول لفئة الأمن والتي حصل عليها أحمد عنبر الفلاسي ضابط تفتيش أول عن مشروع درع التفتيش الآمن وهو درع واقي مبتكر لعمليات التفتيش يفصل بين المفتشين والمسافرين بطرق آمنة وذكية ومحدثة بأجهزة تساهم في حماية الطرفين من المخاطر البيولوجية الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد -19).

وحصلت الدائرة كذلك على الجائزة الفضية لفئة الابتكار الخارق والتي فاز بها المهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني عن مشروع الجهاز الجمركي لتفتيش المركبات الضخمة وهو الجهاز الأول من نوعه على مستوى العالم الذي يتميز بتوحيد جميع التقنيات والمعدات الحديثة والمتطورة الخاصة بتفتيش المركبات الضخمة في جهاز واحد بطريقة مبتكرة.

وشملت قائمة جوائز الافكار الامريكية 2020 التي فازت بها جمارك دبي جائزة المركز الثاني لفئة السلامة التي حصل عليها شمس الدين عبدالباقي ضابط أول صيانة عن مشروع ممر المفتش الجمركي الآمن الذي يتميز بتوحيد أحدث الأجهزة من ناحية الأمن والسلامة وبتقنيات مميزة لا تلامسيه واستخراج تقارير الكترونية مباشرة بعد كل عملية.

وفي الجوائز المقدمة للمدراء والموظفين المتميزين في مجال الابتكار فاز حسين الفردان مدير مركز الابتكار في جمارك دبي بالجائزة الفضية لفئة قائد الابتكار كأفضل مدير لإدارة الابتكار، كما فازت مريم الشامسي مدير أول تطوير خدمة العملاء بالجائزة الفضية لفئة الابتكار في الاتصال كأفضل مدير ابتكار في الاتصال المؤسسي، وحصلت نيلا درويش اخصائي مركز الابتكار على الجائزة البرونزية لفئة إداري نظم الابتكار كأفضل إداري لنظم الابتكار المؤسسي.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: " نطور باستمرار قدرتنا على إطلاق الابتكارات الجديدة لنرسخ موقعنا في قيادة الابتكار الجمركي على المستوى الدولي، ونعزز دورنا الحيوي في الاستمرار بموقع الصدارة العالمية التي حققتها دولة الامارات بحصولها على المركز الأول عالمياً في مؤشر فعالية هيئات الجمارك، وقد توسعت الدائرة في مجال الابتكار لتشمل إنجازاتها الحديثة تطوير الابتكارات الجديدة لمواجهة التحديات الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد 19 وتحويلها إلى فرص وانجازات، تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وذلك من خلال تحفيز كافة الموظفين على التفكير الخلاق بأفضل الحلول لمجابهة تحديات الازمة، لنرسخ الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الامارات بالحصول على المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار أزمة جائحة كوفيد-19 حيث نواكب تحديات الازمة بالتركيز في جهودنا الآن على الابداع والابتكار في تطوير التجارة الالكترونية لتشمل التبادل التجاري بين الشركات إلى جانب عمليات الشراء الالكتروني المباشرة من قبل المستهلكين الافراد".

وقال جمعة الغيث: "نضع في مقدمة اولوياتنا لقطاع التطوير الجمركي خلال المرحلة المقبلة الارتقاء بمستوى الابتكارات التي نطورها لتواكب المرحلة الجديدة التي تشهدها التجارة العالمية في ظل تحديات أزمة جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها المباشرة على العمل الجمركي محليا وإقليميا وعالميا حيث تتصاعد أهمية تيسير التجارة عبر تسريع عمليات التخليص الجمركي لخفض التكاليف وتمكين الشركات والتجار من تجنب الخسائر وتحقيق الأرباح ما يتطلب قفزة جديدة في التقنيات الذكية المستخدمة في انجاز المعاملات الجمركية، وقد حرصت الدائرة على تعزيز تحركها في هذا الاتجاه من خلال اطلاق مشروع "منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود" حيث تضافرت جهود فريق العمل الذي تولى تطوير المنصة للوصول الى افضل النتائج على صعيد تطوير حركة التجارة الالكترونية في دبي، ويُظهر حصول المنصة على الجائزة الذهبية من جوائز الأفكار الامريكية 2020 مدى الأهمية التي تحظى بها كابتكار اصيل سيساهم في تطوير التجارة الالكترونية على المستوى العالمي".

وقال أحمد عبدالسلام كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي: "تثبت منظومة الابتكار التي طورتها جمارك دبي قدرتها على تحقيق الإنجازات الجديدة متحدية الصعوبات التي يعاني العالم منها اليوم في ظل جائحة كوفيد 19، حيث يعمل كافة الموظفون في الدائرة على تشخيص التحديات المستجدة واقتراح الأفكار والابتكارات الكفيلة بمعالجتها وتحويلها الى فرص من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، ويتم العمل مباشرة على تحويل هذه الابتكارات إلى إنجازات فعلية تدخل في آلية العمل الجمركي لتحسن الأداء وترتقي به إلى أعلى المستويات، ولذلك تحقق ابتكاراتنا النجاح باستمرار وتفوز بأهم الجوائز للمنظمات المختصة بتكريم الابتكارات والمبتكرين ومن أهمها منظمة الأفكار الامريكية التي حصلنا على اهم جوائزها في دورة العام 2020".

وقال المهندس عادل السويدي: "لقد ساهم التشجيع الكبير الذي تلقيناه من فريق القيادة في جمارك دبي في دعم قدرتنا على تطوير الابتكارات الجديدة وتحقيق الفوز بجوائز الأفكار الامريكية 2020، وذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد وترسيخ منهجية التفكير المجدد والمبدع الذي اوصلنا الى تطوير افضل الابتكارات الجمركية".

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