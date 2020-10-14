"ريثيون الإمارات" تستضيف نقاشاً حول دور المرأة في بلورة المستقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت "ريثيون الإمارات"، التابعة لشركة "ريثيون تكنولوجيز"، جلسة نقاش افتراضية بعنوان "المرأة في عالم التكنولوجيا: التخطيط للخمسين"، ودار الحديث فيها عن دور المرأة في بلورة المستقبل، وضرورة تبني مفاهيم الشمول والتسامح والمساواة في أماكن العمل.

وبحث المشاركون دور القيادات النسائية في تحفيز الأعمال محلياً ودولياً وإلهام الشابات لمتابعة تعليمهن وحياتهن المهنية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

تولى إدارة النقاش آلان ديفيس، الرئيس التنفيذي لشركة "ريثيون الإمارات"، وشاركت به حنان اليافعي الرئيس التنفيذي لمنصة Hub71 كمتحدثة رئيسية، إلى جانب الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وباربارا بورجونوفي، نائب رئيس أنظمة الاتصالات المتكاملة في "ريثيون لأنظمة الذكاء والفضاء"، ومونا بيتس، نائب رئيس التكنولوجيا الرقمية والرئيس التنفيذي للمعلومات في "ريثيون للأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي"، وفاطمة بازاركان، مدير تطوير الأعمال السيبرانية في "ريثيون الإمارات".

وقالت حنان اليافعي: "تتبنى الإمارات نهج التسامح والاعتدال وقبول الآخر، وقطعت شوطاً طويلاً في تمكين المرأة من الازدهار على أساس الجدارة والقدرة على العطاء. وتحظى رائدات الأعمال هنا في الإمارات بإمكانيات متاحة كبيرة لهن، لاسيما في ضوء السياسات الحكومية والتجارية المواتية.

وقال آلان ديفيس: "من الضروري جداً مناقشة العقبات والمفاهيم الخاطئة التي تحول دون تقدم المرأة في أماكن العمل، فذلك أمر بالغ الأهمية لمساعدتها على بلوغ تطلعاتها المهنية ومضاعفة حظوظها في التقدم الوظيفي. وبصفتنا قادة أعمال، يتعين علينا الالتزام بتبني ثقافة عمل تحترم وتقدّر وتمكّن المرأة من تجاوز التحديات".

وتلعب النساء دوراً متنامياً في القطاعات المختلفة بما في ذلك الطيران والدفاع والتكنولوجيا والأعمال، وذلك من خلال سلسلة من مبادرات القطاعين العام والخاص. وتلتزم "ريثيون الإمارات" في هذا السياق ببناء قوة عاملة متنوعة ومتعددة الجنسيات.

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