فلاي دبي تطلق عروضا خاصة إلى 4 وجهات

المصدر: البيان الإلكتروني

توفر فلاي دبي عروضاً خاصة إلى 4 وجهات سياحية تحظى بإقبال وشعبية كبيرة وخاصة من المواطنين والمقيمين في الإمارات ودول التعاون الخليجي.

وتشمل تلك العروض وجهات الشواطئ والمدن في أفريقيا وأوروبا وأسيا وشبه القارة الهندية مثل المالديف وزنجبار ونور سلطان وكييف، والتي توفر للسياح خيارات مثالية لقضاء العطلات سواء لمحبي الشواطئ او المعالم التاريخية داخل المدن.

وتوفر فلاي دبي رحلات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم في الشرق الأوسط وأسيا وأفريقيا وأوروبا وشبه القارة الهندية وهي مستمرة في إضافة المزيد من الرحلات في دول مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت ومسقط والبحرين وغيرها مع استمرار دول العالم في رفع القيود عن حركة السفر.

وستكون هذه العروض متاحة للحجز للرحلات التي تنطلق من دبي في الفترة ما بين 5 أكتوبر 2020 وحتى 19 أكتوبر 2020 للسفر خلال الفترة من 5 أكتوبر 2020 وحتى 16 ديسمبر 2020.

ويمكن الحصول على هذه الأسعار عند حجز الرحلات من خلال موقع فلاي دبي الإلكتروني او تطبيق فلاي دبي او عبر متاجر فلاي دبي للسفر أو مركز اتصال فلاي دبي.

زنجبار

سواء أكنت ترغب في اكتشاف معالم الهندسة المعمارية التي تعود للقرن التاسع عشر في منطقة ستون تاون أو تسبح في مياه المحيط الهندي الرقراقة والدافئة تُعدّ زنجبار جنة أفريقية حان وقت استكشافها. وتتميز زنجبار بأجوائها الاستوائية والمغامرات المشوقة فيها وشواطئها المذهلة.

وتبدا اسعار رحلات زنجبار من 1555 درهما للدرجة السياحية و4015 درهما لرحلات درجة رجال الأعمال.

المالديف



توفّر جزر المالديف مساحات شاسعة من الشواطئ الرملية البيضاء والمياه الرقراقة التي تغطي 26 جزيرة مرجانية أو سلاسل من جزر الشعاب المرجانية الصغيرة، مع باقة متنوّعة من المنتجعات الشاطئية الفاخرة التي تتوزّع عليها.

ويمكن للزائر التمتع بالاسترخاء على الشاطئ تحت اشعة الشمس الدافئة، او ممارسة الغطس أو الغوص، أو الاستمتاع بمجموعة واسعة من علاجات السبا التي تبعث الاسترخاء

وتبدأ أسعار الدرجة السياحية للمالديف لرحلة الذهاب والعودة من 3275 درهما و 8825 درهما لرحلات درجة رجال الاعمال.

سراييفو

تمثل سراييفو اليوم احدى الوجهات المميزة في اوروبا والتي تستحق استكشافها وزيارتها.

ولعل أبرز الانشطة التي يمكن القيام بها في هذه المدينة زيارة السوق العثمانية "باسكارسييا" التي يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر واستكشاف شوارعها الجانبية. شاهد صائغي الفضة وهم يدقون اللوحات والأواني على صوت موسيقى البوب الحديثة التي تشتهر بها منطقة البلقان والصادرة عن العديد من المتاجر والأكشاك الصغيرة.

وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الى سراييفو لرحلة الذهاب والعودة من 2035 درهما و9165 درهما لرحلات درجة رجال الاعمال.

كييف



تزخر العاصمة الأوكرانية بعدد كبير من المباني والمعالم المذهلة ومنها البوابات الذهبية النابضة بالألوان، وهي واحدة من أبرز المعالم التي تعود لحقبة روس الكييفية في المدينة.

تجول في جادة أندريفسكي ديسينت المنحدرة والمرصوفة بالحصى، التي تمتد من كييف القديمة إلى ساحة كونتراكتوفا. شاهد معالم تاريخية أخاذة على طول الطريق، حيث ستتعجب حتماً عند رؤية كنيسة سانت أندرو الآسرة من العصر الباروكي.

وتبدأ اسعار الدرجة السياحية الى كييف لرحلة الذهاب والعودة من 1715 درهما و6875 درهما لرحلات درجة رجال الاعمال.

عطلات من فلاي دبي

توفر عطلات من فلاي دبي عروضا قيمة لعدد من الوجهات عبر شبكة فلاي دبي.

وتشمل تلك العروض الاقامة في الفنادق والعروض الإضافية التي توفر للمسافرين باقات كاملة بأسعار معقولة سواء اختاروا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية وهي تجمع بين أسعار الفنادق بالجملة التي يتم الحصول عليها داخليًا والأسعار المقدمة من أطراف أخرى مع أسعار تذاكر الطيران التنافسية وجميعها بأسعار تنافسية للغاية.

سيكون لدى العملاء أيضًا خيار إضافة خدمات إضافية إلى تجربة عطلتهم، بما في ذلك خدمات النقل من المطار، وباقات مشاهدة المعالم السياحية، وتسهيل تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، وتأجير السيارات والرحلات.

غطاء تأميني

طرحت فلاي دبي مؤخرًا غطاءً تامينيا عالميا جديدا لتشجيع المزيد من الناس على السفر . سيحصل الركاب الذين يحجزون مع فلاي دبي للسفر بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2020 تلقائيًا على تغطية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 تغطي الخدمة الجديدة النفقات الصحية للركاب وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 أثناء رحلتهم.

كما عقدت الناقلة ايضا شراكة مع استر للرعاية الصحية و ان ام سي للرعاية الصحية لتوفير اسعار مخفضة لفحص ( PCR).

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