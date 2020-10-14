"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها من رأس الخيمة إلى مصر وباكستان وبنغلادش

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران"، عن استئناف رحلاتها من "مطار رأس الخيمة الدولي" إلى أربع وجهات في مصر وباكستان، إضافة إلى رحلة جديدة بين رأس الخيمة والعاصمة البنغلادشية "دكّا".

وتستأنف "العربية للطيران" رحلاتها من رأس الخيمة إلى القاهرة و لاهور في 15 أكتوبر الجاري، وإلى بيشاور في 16 أكتوبر، وإلى إسلام آباد في 17 أكتوبر.

وتحتفي الناقلة أيضاً بتسيير رحلة جديدة من رأس الخيمة إلى العاصمة البنغلادشية دكّا اعتباراً من 16 أكتوبر، ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، بدأت "العربية للطيران" بتوفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها. وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

ومنذ تفشي فيروس "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية حيث تشمل كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر. وتحرص الشركة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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