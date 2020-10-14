"إيميريتس ديليفرز" تكمل عامها الأول بنجاح كبير

المصدر: البيان الإلكتروني

أكملت منصة تسليم التجارة الإلكترونية التي طورتها "الإمارات للشحن الجوي"، عامها الأول بنجاح كبير في عملياتها وتسليم الطلبات لعملائها في دولة الإمارات.

وحظيت "إيميريتس ديليفرز" (Emirates Delivers)، خدمة شحن التجارة الإلكترونية الدولية السريعة والموثوقة ذات التكلفة المعقولة، بترحيب في السوق على نطاق واسع.

وتستهدف "إيميريتس ديليفرز" تلبية متطلبات العملاء في دولة الإمارات من الأفراد والشركات الصغيرة الذين يتسوقون احتياجاتهم الشخصية أو التجارية عبر الإنترنت بصورة منتظمة.

وتتوفر الخدمة حالياً لسكان دولة الإمارات الذين يتسوقون عبر المواقع الشبكية في الولايات المتحدة، حيث تساعد العملاء على توفير رسوم الشحن والنقل وذلك بتجميع المشتريات من العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة في شحنة واحدة وتسليمها إلى عناوينهم المنزلية أو المكتبية.

وتتيح المنصة التسجيل المجاني وتوفر عنواناً خاصاً في الولايات المتحدة يمكن للعملاء استخدامه عند التسوق على المواقع الإلكترونية وتجميع وتخزين مشترياتهم مجاناً هناك لمدة 30 يوماً.

عرض خاص

واحتفالاً بمرور عام واحد على إطلاقها، تقدم منصة "إيميريتس ديليفرز" لجميع أعضائها خصماً مباشراً بنسبة 15% على رسوم الشحن لجميع طلباتهم خلال الفترة بين 15 و30 أكتوبر الجاري.

ومن أبرز البضائع التي يشتريها العملاء عبر الإنترنت من الولايات المتحدة، ويستخدمون "إيميريتس ديليفرز" لتوصيلها، ملابس الرجال والنساء والأطفال، بالإضافة إلى مستحضرات التجميل والدمى والألعاب والكتب والأحذية والإكسسوارات بالإضافة إلى الفيتامينات والمكملات الغذائية الصحية.

وفي عام استثنائي أجبرت جائحة "كوفيد-19" غالبية الناس خلاله على البقاء في منازلهم، وفّرت "إيميريتس ديليفرز" قناة تواصل لعملائها في دولة الإمارات مع الأسواق الأميركية. وواصلت "الإمارات للشحن الجوي"، على الرغم من تعليق خدمات الركاب الدولية، تسيير رحلات الشحن من وإلى الولايات المتحدة، وتمكنت من نقل مشتريات العملاء وتسليمها. وشهدت المنصة نمواً كبيراً في قاعدة عضويتها خلال هذه الفترة.

ويحتاج العملاء الراغبون في استخدام منصة "إيميريتس ديليفرز" إلى تسجيل بياناتهم مرة واحدة مجاناً على الموقع الشبكي.

ويحصل العملاء بعد ذلك على عنوان بريدي مجاني وخاص بهذا المنتج في الولايات المتحدة. ويعطي العملاء العنوان لمواقع التجارة الإلكترونية التي يستخدمونها للتسوق في الولايات المتحدة، حيث يمكنهم جمع وتخزين مشترياتهم مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً.

وخلال هذه المدة، يستطيع المتسوقون طلب تغليف مشترياتهم في شحنة واحدة، ونقلها إلى دبي مع الإمارات للشحن الجوي، وتسليمها لهم في دولة الإمارات خلال 3- 5 أيام من تقديم طلب الشحن.

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