دبي تستأنف الفعاليات الكبرى و«جيتكس» ينطلق 6 ديسمبر

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلن مركز دبي التجاري العالمي عن تنظيم الدورة الأربعين لمعرض أسبوع جيتكس للتقنية في الفترة بين 6 لغاية 10 ديسمبر من العام الجاري، ليكون بذلك الحدث الوحيد المتخصص في عالم التقنية والشركات الناشئة الذي يعقد فعلياً وليس افتراضياً. كما يعقد في المركز بالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية 4 فعاليات أخرى تشمل معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الحدث الحيوي للشركات التقنية الناشئة وعالم ريادة الأعمال، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض الخليج لأمن المعلومات «جيسيك» و«ماركيتينغ مينيا» الحدث المتخصص في قطاع التسويق والإعلان.

وبحسب فيديو ترويجي نشره المركز عبر حسابه الرسمي في «لينكد إن» سيعقد أسبوع جيتكس في 20 من قاعات المركز بمشاركة أكثر من 60 دولة عارضة، ويشارك في الحدث كبرى شركات التقنية في العالم وفي مقدمتها هواوي، و«هونيول» و«ريد هات» و«أفايا» و«لينوفو» و«كاسبركي» و«نوكيا» و«سيمانتيك» غيرها.

ويُمثل المعرض الموقع المثالي لإطلاق المنتجات الجديدة، وإقامة أحدث العروض التوضيحية وتوقيع الصفقات الكبرى، وقد جذبت دورة عام 2019 أكثر من 100000 زائر، وأتاحت لأكثر من 4500 من شركات التقنية والمبتكرين من ما يزيد على 140 دولة بعرض منتجاتهم وخدماتهم وأفكارهم.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



بالفيديو.. عودة معارض دبي وجيتكس 6 ديسمبر

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز