العلامة التجارية للإمارات تكتسب قوة متزايدة

المصدر: دبي - سيد صالح

أشاد ديفيد هيغ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية للدول والشركات، بتجربة الإمارات في بناء علامة تجارية قوية لنفسها بين مختلف أمم العالم. وأكد أن قوة العلامة التجارية للدولة تكتسب زخماً متزايداً، مشيراً إلى أن الإمارات احتلت نهاية 2019 المركز السادس عالمياً والأول إقليمياً على مؤشر العلامات التجارية للدول، والذي يَصدُر عن «براند فاينينس».

وفي تصريح لموقع «ذا بليس براند أوبزرفر» السويسري المتخصص في تقييم العلامات التجارية للدول والمدن، اختار هيغ الإمارات كأحد أبرز الأمثلة للدول التي تكتسب علامتها التجارية مزيداً من القوة بصفة ثابتة، بإنجازات مثل إرسال مهمة «مسبار الأمل» لاكتشاف كوكب المريخ، وإنشاء أول مفاعل نووي سلمي عربي، فضلاً عن انخراطها في تنظيم العديد من الفعاليات العالمية المرموقة كالقمة العالمية للحكومات في دبي.

كما تحدث عن نجاح الإمارات في استيعاب مفهوم القوة الناعمة للدول، مشيراً إلى تصنيف الإمارات في فبراير الماضي في المركز الــ 18 عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر القوة الناعمة.

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