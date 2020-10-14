مطار رأس الخيمة يعيد تشغيل رحلات الركاب اعتباراً من الغد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي، أمس، عن إعادة تشغيل رحلات الركاب وفق جدول زمني متكامل اعتباراً من الغد، حيث تستأنف العربية للطيران رحلاتها من المطار الذي يشهد عودة تدريجية للعمل بطاقته الكاملة ومواصلة عملياته التشغيلية بعد فترة من تقديم الخدمات بشكل محدود.

ويتوجب على المسافرين القادمين والمغادرين الالتزام التام بمجموعة من القواعد والضوابط التي تأتي منسجمة مع الجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار «كوفيد 19». وتتضمن قائمة المتطلبات الإلزامية الخاصة بالمسافرين المغادرين والقادمين عبر المطار الحصول على تأمين صحي، وإجراء اختبار كورونا خلال مدة لا تزيد على 4 أيام قبل السفر، واستكمال تعبئة طلب الكشف عن الحالة الصحية.

كما يتوجب على المسافرين القادمين إلى الدولة تنزيل تطبيق «الحصن»، وإجراء اختبار كورونا فور وصولهم، مع البقاء في الحجر المنزلي أو في الفندق الذي يقيمون فيه حتى ظهور نتيجة الفحص. وفي حال كانت النتيجة إيجابية، يجب على الزائرين والمقيمين العائدين إلى الدولة عزل أنفسهم واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع. ويعتبر المطار مركزاً لشركة العربية للطيران التي يقع مقرها الرئيسي بمطار الشارقة.

وقال سانجاي خانا، المدير التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: نود التوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على دعمه المستمر الذي أتاح لنا العودة لتشغيل الرحلات ومواصلة العمليات والانتقال بها تدريجياً إلى مستويات ما قبل الأزمة.

عودة تدريجية

قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: يسعدنا أن نرى العودة التدريجية للعمليات من مطار رأس الخيمة، ونتوجه بالشكر لإدارة المطار على جهودها وحرصها على وضع إجراءات مدروسة لحماية الركاب وتأمين سلامتهم . ونتطلع إلى البدء بخدمة المتعاملين في رأس الخيمة، وتوفير الفرصة أمامهم للاستفادة من جهودنا في توسيع نطاق عملياتنا .

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