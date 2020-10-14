النرويج أول مشارك يحصل على شهادة اكتمال الجناح في إكسبو دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

حصل جناح النرويج في إكسبو 2020 دبي على شهادة اكتمال البناء من «دبي الجنوب»، وهي الجهة المانحة لهذه الشهادة التي تفيد بإنهاء الأعمال الإنشائية لأجنحة المشاركين في موقع الحدث.

وبذلك تكون النرويج أول مشارك في إكسبو 2020 يحصل على شهادة اكتمال بناء الجناح.

وأظهرت صور من شركة «إكسبوموبيليا» التي تتولى إنشاء الجناح، إنجاز المبنى الخارجي بشكل كامل، ويقع جناح النرويج في منطقة الفرص، ويحمل شعار «النرويج الدولة البحرية الرائدة»، ومن شأن تصميم الجناح ومحتواه أن يسلط الضوء على مساهمات النرويج في ترسيخ المفاهيم المتعلقة بأهمية الاستخدام الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات.

وبأسلوب تفاعلي يغلب عليه المرح، ستستعرض النرويج مختلف القطاعات المعنية بالبحار والمحيطات، وأحدث الأبحاث والحلول في هذا المضمار، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف الرابع عشر من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وإضافة إلى الجناح الذي يمثل العنصر الجوهري في مشاركة النرويج في إكسبو 2020 دبي. ستخصص الدولة الاسكندنافية أياماً وأسابيع تنظم فيها أنشطة وفعاليات لتسليط الضوء على أبرز القضايا المعنية بالمحيطات، والمسائل المرتبطة بالاستغلال الرشيد والتنمية المستدامة للمحيطات وثرواتها الطبيعية.

وتهدف جميع الفعاليات التي تنظمها النرويج خلال إكسبو دبي إلى تقديم لمحة موجزة عما يمكن للنرويج القيام به للحفاظ على المحيطات واستغلال ثرواتها الطبيعية بشكل مستدام.

وتبدأ تجربة الزائر للجناح النرويجي من قاع البحر، لتعبر بالزوار عبر الأعماق وصولاً إلى سطحه، لتغطي الجوانب البيئية والمناخية، والأبحاث والابتكار، مستعرضة حلولاً مستدامة تقدمها شركات نرويجية متخصصة في تقنيات المحيطات من شتى قطاعات الأعمال.

تسعى النرويج لجعل جناحها في إكسبو مفعماً بالمرح وزاخراً بالمعلومات. وسيكون فضاء العرض الرئيسي في الجناح مساحة تفاعلية تمتد على 680 متراً مربعاً تجمع الزوار في أجواء مفعمة بالمرح وغنية بالمعلومات القيّمة التي يتم طرحها بأسلوب شيق وممتع يقدم العلوم والمعارف لجميع الزوار.

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