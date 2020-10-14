مليوناً أرباح «دريك آند سكل إنترناشيونال» للنصف الأول

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» للأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والنفط والغاز والمياه ومعالجة المياه العادمة أمس نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2020، معلنة عن أرباح صافية بلغت 199 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة بلغت 838 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقال منير منصور، الرئيس التنفيذي: حرصت الشركة خلال الأشهر الماضية على ضمان استمرارية أعمالها في مختلف مشاريعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والامتثال للقرارات الصادرة من الجهات الحكومية بشأن جائحة كورونا.

كما واصلت الشركة أعمال المقاولات في مشاريعها القائمة والتركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة لتكاليف التشغيل والأداء المالي للشركة بشكل عام، تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة وخطة العمل«.

إعادة الهيكلة

وأضاف: بالنسبة لخطة إعادة الهيكلة، فإننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في المناقشات مع البنوك القيادية لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل وتفاصيل خطة إعادة التنظيم المالي بدعم من لجنة إعادة التنظيم المالي ومجلس إدارة الشركة والمستشارين.

وكما أعلنا في سبتمبر، فإن الشركة قد شرعت رسمياً في عملية دعوة جميع الدائنين المعنيين بتسجيل مطالباتهم لدى الخبير المعتمد. حيث تم نشر إعلانات بشأن عملية مطالبات الدائنين في الصحف المحلية. وتمثل هذه العملية خطوة أساسية وجزءاً مهماً من الخطة الأوسع لإعادة هيكلة الشركة.

ويتولى الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي إدارة عملية تحصيل المطالبات والتحقق منها ليتسنى له رفع التقرير إلى اللجنة. وسنقوم بالإعلان عن نتائج التقرير المعتمد من اللجنة في الصحف المحلية عندما يتم استكماله في القريب العاجل بإذن الله».

لجنة إشراف

وفي وقت سابق من هذا العام، ولاستمرار عمل الشركة وتسهيل عملية إعادة الهيكلة، تقدمت الشركة بطلب لإخضاع عملية إعادة التنظيم التي ستجريها الشركة لإشراف لجنة إعادة التنظيم المالي، وقبلت اللجنة هذا الطلب في 17 مايو 2020. وفي 24 يونيو 2020، وافقت اللجنة على تعيين شركة آرونايت بارتنرز كبيت خبرة معتمد وفقاً لأنظمة اللجنة. يمثل هذا القبول تطوراً مهماً نحو تحقيق إعادة تنظيم مالي ناجح للشركات من خلال التوصل لاتفاق بالتراضي مع كامل دائني الشركة في عملية تتم خارج نطاق المحكمة.

إيرادات

سجلت الشركة إيرادات بقيمة 78 مليون درهم، بينما استقرت إيرادات المشاريع المستقبلية عند 446 مليون درهم، بما في ذلك 183 مليون درهم من المشاريع المشتركة، مدعومة بعملياتها التشغيلية الجارية في الإمارات والجزائر والكويت والعراق وألمانيا. وبلغت قيمة الربح التشغيلي 7 ملايين درهم.

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