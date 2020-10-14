مشاريع المستقبل بـ«هاكاثون الإمارات»

المصدر: (دبي- البيان)

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الملتقى الافتراضي الأول لمشاريع المستقبل، والذي استعرضت من خلاله أهم الأفكار والمشاريع التي خرج بها (هاكاثون الإمارات 2020.. بيانات للسعادة وجودة الحياة)، بحضور شركاء الهيئة الاستراتيجيين، والجهات الحاضنة للمشاريع، وعدد من أصحاب الأفكار المميزة، التي قُدمت في الهاكاثونات السبعةبالدولة.

ويأتي الملتقى استكمالاً لدعم الهيئة وشركائها للمشاركين في الهاكاثون الإمارات، حيث تضمنت الجهود، المعسكر التدريبي ضمن مرحلة الدعم والتمكين، ومرحلة الإرشاد والتوجيه، والتي استمرت شهري يوليو وأغسطس، في صورة محاضرات وندوات افتراضية، واتصال وتواصل مع مجموعة متميزة من الموجهين . وتم عرض الأفكار والمشروعات من خلال 12 غرفة افتراضية وحلقات نقاشية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز