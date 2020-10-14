«مبادلة» تستحوذ على أسهم بـ 200 مليون يورو في «إيفوتيك»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت، أمس، شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن دخولها كشريك استراتيجي في شركة «إيفوتيك إس/‏إي» الألمانية، الرائدة عالمياً في مجال اكتشاف الأدوية والنظم العلاجية المتطورة.

وأعلنت «إيفوتيك»، إصدار 11,478,298 سهماً جديداً لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة نوفو هولدينغس إيه/‏إس. وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات «إيفوتيك» النقدية، بما يعادل 250 مليون يورو. وبموجب هذا الاكتتاب الخاص في زيادة رأس المال، سوف تستثمر مبادلة، شركة الاستثمار السيادي المملوكة لحكومة أبوظبي.

والتي تملك استثمارات استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ 200 مليون يورو، مقابل الاستحواذ على أسهم في «إيفوتيك»، على أساس 21.7802 يورو للسهم، بما يعادل حوالي 5.6 % من الحصص المتبقية. كما ستستثمر نوفو هولدينغس إيه/‏إس، وهي أحد المساهمين الحاليين في إيفوتيك، مبلغ 50 مليون يورو، لدعم برنامج النمو الطموح لشركة إيفوتيك، ورفع نسبة مساهمتها في الشركة إلى حوالي 10.9 %، من إجمالي الأسهم المتبقية.

ونجحت «إيفوتيك» في تطوير استراتيجية تؤهلها لأن تصبح شركة رائدة عالمياً في مجال تطوير نظم علاجية مبتكرة ومتكاملة، تعد الأفضل والأولى من نوعها، والتي ستنتج عنها سلسلة طويلة من المنتجات الجديدة المشتركة.

وقد حققت «إيفوتيك» توسعاً كبيراً في عملياتها على نطاق العالم، حيث يعمل لديها حالياً أكثر من 3,400 موظف، في 14 موقعاً حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والنمسا.

وتسعى «إيفوتيك» للاستفادة من التقنيات المملوكة لها، والشبكة الواسعة من شراكاتها المتميزة، من أجل تحسين فرص وصول العديد من الأدوية الفعالة والناجعة، وإتاحتها للمستهلكين في مختلف أنحاء العالم. وسوف تستخدم الاستثمارات المستقبلية في دعم استراتيجية «إيفوتيك»، ومساعدتها في تنفيذ المرحلة التالية من النمو الاستراتيجي.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانجويلا رئيسة وحدة الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في مبادلة: «نحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة مع إيفوتيك التي تعمل هذه الشركة، تحت قيادة فريق على درجة عالية من الخبرة، كما تمتلك تكنولوجيا متقدمة، وتشغل موقعاً بارزاً في مجال البحوث والتطوير المتعلقة بالصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، وهو مجال برزت أهميته الحيوية بشكل واضح، خلال التحديات التي يشهدها العالم حالياً».

وقال إينو سبيلنر، الرئيس المالي في إيفوتيك: «بفضل هذا الاكتتاب، سترتفع احتياطيات السيولة لدينا متجاوزة 500 مليون يورو. فيما سيرتفع صافي نقدنا إلى أكثر من 150 مليون يورو، ونسبة حقوق المساهمين إلى أكثر من 50 %، وسيكون للصفقة تأثير إيجابي كبير في قدراتنا المالية من حيث توفير المزيد من المرونة والاستعداد بصورة أفضل لتوسعة عملياتنا العالمية».

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