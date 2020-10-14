«أمانات» توافق على فرصة استثمارية بالتعليم

المصدر: (دبي - البيان)

اتخذ مجلس إدارة شركة «أمانات القابضة»، قراراً بالتمرير بالموافقة على إحدى الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم، وتفويض الإدارة التنفيذية، بالتفاوض على مستندات وعقود الصفقة.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي أمس، إن المجلس قرر تخويل الرئيس التنفيذي، بتوقيع المستندات والعقود النهائية، بالنيابة عن الشركة، أو أي من شركاتها التابعة، وفقاً للهيكل التنظيمي المقترح.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإفصاح الفوري عن كافة معلومات الصفقة، فور الانتهاء من جميع إجراءات الاستحواذ. وأغلق السهم منخفضاً أمس، بنسبة 0.38 %، عند 0.79 درهم، بعد التداول على 7.68 ملايين سهم، بقيمة 6.18 ملايين درهم، من خلال 143 صفقة.

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