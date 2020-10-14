«اقتصادية دبي» و«زوهو» تعززان التحوّل الرقمي للشركات

المصدر: دبي – البيان

وقّعت اقتصادية دبي و«زوهو»، شركة تقنية عالمية تمتلك أكبر مجموعة من المنتجات مذكرة تفاهم بهدف جعل التكنولوجيا متاحة وبأسعار معقولة لجميع الشركات العاملة في دبي ومساعدتها في رحلتها للتحول الرقمي.

ويأتي توقيع الاتفاقية خطوة داعمة لمكانة دبي الريادية في الرقمنة ونموذجاً عالمياً في قيادة اقتصاد المعرفة التنافسي على النحو الذي تستهدفه الأجندة الوطنية 2021.

وقع مذكرة التفاهم كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي؛ وعلي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لزوهو كورب.

45 تطبيقاً

وبموجب الاتفاقية، يمكن للشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي الاشتراك للحصول على «زوهو ون» وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى.

حيث إن معظم الشركات التي لديها برامج قديمة أو تعمل مع تطبيقات سحابية عدة تعاني من تعدد مخازن البيانات، وعقود مع مزودين عدة، ومشكلات في مجال الدمج، وتكاليف متزايدة.

ويُمّكن استخدام زوهو ون الشركات من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة، الأمر الذي يساهم في تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عند اعتماد تكنولوجيا المؤسسات.

وتُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات على العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها.

مبادرات ريادية

وأكد عمر بوشهاب أن التعاون مع شركة «زوهو» يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعزز مكانة دبي في مقدمة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، حيث تحتضن دبي أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، كما تنفذ مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال.

وقال: «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرقمية هي الأرضية الصلبة لتعزيز قطاع الصناعة الرقمية والتطبيقات في الدولة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص».

وأضاف عمر بوشهاب: «يسعدنا توقيع الاتفاقية مع شركة «زوهو»، والتي من شأنها توفير حلول تساهم في تسهيل الإجراءات والوقت والجهد والمال، الأمر الذي يحقق سعادة ورضا مجتمع الأعمال بالإمارة، ويعزز من تنافسيتهم.

حيث أصبح اعتماد وتطبيق الحلول الذكية الرقمية ركيزة أساسية لكل عمليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما تضيفه تلك الحلول من خدمات ذات قيمة مضافة، وذلك ضمن بيئة ابتكارية تسعى لاستثمار تقنيات المستقبل في تحقيق رفاه المجتمعات وازدهارها بتوفير حلول ذكية رقمية».

خدمة العملاء

وقال سريدار فيمبو، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زوهو كورب: «نحن متحمسون للتعاون مع اقتصادية دبي في جهودهم نحو تعزيز المستقبل الرقمي لإمارة دبي.

فنحن في «زوهو»، نؤمن بأن التنمية الاقتصادية الشاملة تنبع من شبكة مترابطة من تطبيقات معتمدة، ونحن ملتزمون دائماً بدعم الاقتصادات المحلية في رحلة نموهم. ويتيح تواجد المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركتنا في دبي وشبكة الشركاء المتنامية في الدولة خدمة عملائنا بشكل أفضل».

وأضاف: «يمكن للشركات إدارة أعمالها إلكترونياً من مكان واحد من خلال استخدام «زوهو ون»، حيث يوفر كل الأدوات اللازمة لذلك. ونظراً لأننا قمنا ببناء كل تطبيق على التكنولوجيا نفسها، فإن جميع التطبيقات تعمل معاً بسلاسة تامة، وعندما تعمل التطبيقات معاً، تتم إدارة سير الأعمال بشكل أفضل».

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