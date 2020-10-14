«دبي للمشاريع الناشئة» تدعم تأسيس الأعمال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، مؤخراً بالتعاون مع «فيرتو زون VirtuZone» الدورة الخامسة من سلسلة لقاءات الأعمال الأسبوعية الخاصة بالمشاريع الناشئة وريادة الأعمال والتي تمتد من 7 أكتوبر وحتى 16 ديسمبر.

وتهدف لقاءات الأعمال التي تقام افتراضياً كل أربعاء إلى تسليط الضوء على موضوع محوري وهو كيفية تأسيس أعمال في قطاعات معينة في دبي لتأتي هذه السلسلة في إطار جهود غرفة دبي لدعم رواد الأعمال في المنطقة وتعزيز دور الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة ومساعدتهم على النجاح في عالم الأعمال.

لقاءات تفاعلية

وستركز اللقاءات التفاعلية الافتراضية على بحث هذا الموضوع في قطاعات ومجالات تشمل التوسع الخارجي والتقنية المالية والرعاية الصحية والتوصيل والخدمات اللوجستية والنقل والأغذية والمشروبات والمهارات والتعليم والتأثير الاجتماعي والاستدامة .

بالإضافة إلى السفر والسياحة والضيافة بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين في القطاعين العام والخاص. وسيتم إصدار دليل إرشادي حول كيفية تأسيس الأعمال في كل قطاع بعد انتهاء كل جلسة ليكون أداة جديدة لمساعدة الشركات الناشئة في القطاعات المستهدفة.

وشارك في الجلسة الأولى من اللقاءات 33 مشاركاً حيث ناقش المتحدثون موضوع التوسع الخارجي.

وضمت قائمة المتحدثين كلاً من أنجاني كومار، رئيس الشراكات والتوسع الخارجي في «تيرتل مينت»، وعبدالرحمن الهلفاوي، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس الشريك لـ«كب مينا»، بالإضافة إلى بول برايسون، مدير الهيكلة المحلية في «فيرتو زون»، حيث شاركوا الحضور تجاربهم الرائدة والملهمة في عالم الأعمال.

التحول الرقمي

وقالت ناتاليا سيشيفا، مدير ريادة الأعمال في غرفة دبي إن سلسلة لقاءات الأعمال تشكل جزءاً أساسياً من جهود غرفة دبي لتفعيل الحوار البنّاء الذي يخدم مسيرة ريادة الأعمال في الإمارة مؤكدةً أن التحول الافتراضي للسلسلة سيسهم في توسيع الحوار ومخرجاته حول أهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية مشددةً على أن الهدف الأول من تنظيم اللقاءات تعزيز خبرات أصحاب المشاريع الناشئة بما يتعلق باحتياجاتهم لتحقيق أهدافهم والنجاح في عالم ريادة الأعمال.

وأضافت: يهمنا في دبي للمشاريع الناشئة أن نسهم في مساعدة الشركات الناشئة على فهم متطلبات تأسيس الأعمال وترسيخ أسس واضحة وفعالة لتبادل الخبرات وتفعيل التعاون الذي يخدم نمو وتطور الشركات الناشئة في الإمارة.

فرص إضافية

قال بيل بيتش، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس الشريك لشركة «فيرتو زون»: يسرنا مشاركة الحاضرين في هذا اللقاء الرؤى المتنوعة المتعلقة بالسوق والتي راكمناها على مدى سنوات من جهود تمكين ومساعدة رواد الأعمال.

وأضاف أنه يسعدنا العمل مع دبي للمشاريع الناشئة لخلق فرص إضافية للدفع بالاقتصاد المحلي. نحن في مرحلة حاسمة تتطلب فيها طريقة ممارسة الأعمال تحولاً رقمياً جذرياً ونريد في فيرتو زون أن نكون عاملاً محفزاً في تفعيل التغيير على امتداد القطاعات محلياً وعالمياً.

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