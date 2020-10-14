«دبي للسيليكون» مقراً لمنصة «هب» العالمية

المصدر: دبي - البيان

دشّنت سلطة واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، ومجموعة هب العالمية Hubb Global Group، لخدمات البحث عبر شبكة الإنترنت، أمس، المقر العالمي الجديد للمجموعة في واحة دبي للسيليكون.وشارك في افتتاح المقر الجديد، كلٌ من الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، وأنستازيا الحاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «هب» العالمية بحضور المسؤولين من الجانبين.

محطة نوعية

وتعمل منصة «هب» في 45 دولة وهي متاحة بـ 12 لغة ولديها مكاتب إقليمية في 7 دول هي الصين وإيطاليا وماليزيا وباكستان وروسيا وكازخستان والفلبين ويشكل مقر المجموعة الرئيسي في واحة دبي للسيليكون محطة نوعية للعلامة الرقمية ليتوج النمو الذي حققته خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ووضعت مجموعة «هب» ضمن أهدافها التنموية تسجيل 2.5 مليون شركة تحت منصتها في العام الأول وتمكنت الشركة في وقت قياسي من تسجيل 3.4 ملايين شركة كما تتطلع المجموعة بحلول أكتوبر 2021 إلى الوصول إلى 5 ملايين شركة مسجلة حول العالم تحت منصتها.

وجهة مفضلة

وقال الدكتور جمعة المطروشي: تواصل سلطة واحة دبي للسيليكون استقطاب شركات متخصصة في التكنولوجيا الجديدة تمتلك إمكانات إبداعية متقدمة وخطط نمو طموحة.

وتشكل الواحة وجهة مفضلة لشركات التقنيات المتقدمة والمشاريع الناشئة ومنصة لإنجاز المشاريع الاختبارية المبتكرة.

ومجموعة «هب» العالمية رسخت موقعها كمنصة رقمية واعدة واختيارها واحة دبي للسيليكون يشكل تتويجاً للخطط المستقبلية للمجموعة. ونحن في واحة دبي للسيليكون حريصون على توفير الدعم الاستشاري والتقني للمجموعة وغيرها من الشركات التي تتخذ من الواحة مقراً لتحقيق النمو المستدام وتوسيع شبكة عملائها.

وقالت أنستازيا الحاج: تعتبر هذه الخطوة فرصة مهمة لتعزيز الحضور العالمي لمنصة «هب» وخدماتنا المتنوعة من خلال افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في دبي للسيليكون، فمنه يمكننا توسيع عملياتنا والاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تتميز بها المنطقةموضحةً أنه على مدى العام الماضي حققنا نمواً غير مسبوق وطموحنا أن نحقق الريادة عالمياً في توفير الاتصال المباشر بين مزودي الخدمات والعملاء.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز