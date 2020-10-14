المزروعي: «أوبك+» تعتزم تقليص التخفيضات بدءاً من يناير

المصدر: دبي - رويترز

قال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة، إن منتجي النفط في مجموعة «أوبك+» سيلتزمون بخططهم تقليص حجم تخفيضات إنتاج النفط بدءاً من يناير المقبل.

وتخفض «أوبك+»، التي تضم منتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وآخرين من بينهم روسيا، الإنتاج منذ يناير 2017 في مسعى لتحقيق التوازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

وتقلص المجموعة الإنتاج حالياً 7.7 ملايين برميل يومياً، انخفاضاً من 9.7 ملايين برميل يومياً. وقال المزروعي في منتدى «إنرجي إنتليجنس»: سيتم تقليصها مرة أخرى نهاية العام، بينما نتجه نحو 2021. وتابع: نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد.

ومن المقرر أن تخفف «أوبك+» تخفيضات إنتاجها بمليوني برميل يومياً في يناير. وقال المزروعي إنه أكثر تفاؤلاً من وكالة الطاقة الدولية حيال تعافي الطلب على النفط، إذ قالت الوكالة أمس، إن بطء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا قد يؤجل الانتعاش الكامل للطلب على الطاقة لما بعد 2025.

وأضاف أن هناك دلائل على انتعاش الطلب على النفط مع رفع الدول قيود «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الصين عادت بنحو 90% إلى مستويات ما قبل الجائحة.

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