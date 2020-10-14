دبي ثاني أفخم وجهات العطلات الفاخرة عالمياً

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

حلت دبي في المركز الثاني بعد المالديف ضمن قائمة أفخم وجهات العطلات الفاخرة في العالم 2020 ـ 2021 والتي أصدرتها شركة «Pure Destinations» المتخصصة في العطلات الفاخرة، متقدمة على موريشيوس وتايلاند وسنغافورة وبالي وسريلانكا وكندا والمكسيك وقبرص.

واستعرضت الشركة بعضاً من الأسباب التي تجعل من زيارة المدينة واجبة، وقالت إنه لا بد من الإقامة في دبي ومشاهدة معالمها والاستمتاع بما تعج به من أسباب الترفيه والاستجمام، حيث أنشأت لنفسها مكانة جيدة وحقيقية في قطاع السفر الفاخر، ويمكن حتى الجزم بأنها صممت لهذا الغرض.

وسلط التقرير الضوء على بعض معالم دبي، التي يتوفر فيها كل ما قد يحتاجه الزائر في رحلاته من مناطق التسوق الراقية.

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