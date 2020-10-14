«فروست آند سوليفان»: سجل ناجح للإمارات بتجاوز الأزمات

المصدر: (دبي - سيد صالح)

توقعت شركة «فروست آند سوليفان» الأمريكية للأبحاث التسويقية أن تكون الإمارات أسرع دول الخليج العربي في اجتياز أزمة «كوفيد 19» العالمية، ويؤكد ذلك أن لها سجلاً تاريخياً ناجحاً في الخروج من الأزمات الحادة.

وبحسب تصريحات أدلى بها ساروانت سينغ، الشريك المدير لدى «فروست آند سوليفان»، فإن اقتصاد الإمارات يفوق أقرانه في المنطقة كثيراً في المرونة والقدرة على التعافي، وبالتالي، فإنه سيتعافى من تداعيات «كوفيد 19» أسرع من الاقتصادات المحيطة به. وأكد سينغ أن الإمارات تؤدي على نحو أفضل من جيرانها فيما يتعلق بالعودة من الأزمات، خاصة وأن لها سجلاً تاريخياً ناجحاً في الخروج من الأزمات الحادة، ومنها الأزمة المالية العالمية في 2008.

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