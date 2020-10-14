«ماجد الفطيم» تدرس بيع وحدة تبريد مناطق

المصدر: (دبي - رويترز)

كشفت أربعة مصادر أن «ماجد الفطيم» تدرس بيع وحدتها لتبريد المناطق. وتوصل شركات تبريد المناطق مياه مبردة عبر أنابيب معزولة لتبريد المكاتب والمباني الصناعية والسكنية.

وذكرت المصادر أن «ماجد الفطيم» كلّفت «إتش.إس.بي.سي» بطرح الصفقة.

وقالت «ماجد الفطيم» في بيان إنها تواصل تقييم محفظة أنشطتها لضمان أنها ما زالت ملائمة ومهيأة لنمو مستدام طويل الأجل، وبناءً على ذلك، نستكشف فرصاً جديدة على نحو منتظم، ونجري تقييمات دقيقة قبل الالتزام بأي تحرك. مضيفة أنها ستعلن عن أي تغير في الأنشطة.

وقال أحد المصادر إن «ماجد الفطيم» قد تسعى لجمع نحو 500 مليون درهم (136.14 مليون دولار) مقابل الوحدة التي تضم مبردات متصلة بفنادق ومراكز تسوق.

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