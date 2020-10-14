2.3 مليار دولار سوق الحوسبة السحابية الخليجي 2024

المصدر: دبي - البيان

تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تزايد تبني استخدام التقنيات السحابية بفضل نمو استثمارات مزودي الخدمة ومتطلبات العمل عن بُعد، وفقاً لمؤسسة البيانات الدولية (IDC).

ومن المتوقع أن تزيد قيمة سوق التقنيات السحابية العامة في دول التعاون لأكثر من الضعف بحلول 2024، حيث ستنمو من 956 مليون دولار هذا العام إلى 2.35 مليار دولار بمعدل نمو سنوي تراكمي 25%.

السحابة المسرعة

وتم الكشف عن النتائج في جلسة نقاش استضافتها مدينة دبي للتعهيد، ناقشت تبني استخدام السحابة المسرعة وإدارة مراكز البيانات في المنطقة، وركزت على أهمية الاستثمار في الخدمات السحابية والخدمات المشتركة لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل وأدار الجلسة هاريش دانخي مدير أبحاث البرمجيات والسحابة الإلكترونية بالشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في IDC.

وشارك بها سانتياجو فريتاس، رئيس قسم التكنولوجيا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) وتانيا كوفال، رئيس هيكلة الشركات والبنية التحتية ومكان العمل في بنك أبوظبي الأول، وألكساندر أندرجنكو، رئيس البنية التحتية في DA-Desk.

وتطرق الحوار إلى النمو الهائل للقطاع في بعض قطاعاته الفرعية رغم قلة إنفاق الشركات على تكنولوجيا المعلومات، وخصوصاً في البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS)، حيث نما الإنفاق 32.7 و32 و24.1% على التوالي.

وقال سانتياجو فريتاس إن هناك طلباً قوياً على خدمات الحوسبة السحابية في المنطقة يأتي مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي، ومجتمع شاب رقمي وتوجه العديد من الصناعات نحو الرقمنة. كما أن التحول إلى السحابة تدعمه مزايا عدة أهمها عدم الحاجة للإنفاق المادي على البنية التحتية وسرعة الوصول إلى الخوادم ما يمكن الشركات من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بشكل أسرع.

أما الشركات الناشئة ورواد الأعمال فإن الخدمات السحابية تتيح لهم الوصول إلى التكنولوجيا نفسها التي تمتلكها الشركات الكبيرة.

وقالت تانيا كوفال: للتقنية السحابة دور بارز في هيكلية المؤسسات ما يؤدي إلى إلغاء الخطوط الفاصلة بين مختلف الأقسام التشغيلية ضمن المؤسسة؛ حيث تتيح إمكانية أكبر للنمو الوظيفي وزيادة المرونة كما تسهم في إتاحة الفرصة للموظفين لتعزيز مهاراتهم خلال مسيرتهم المهنية.

تسريع التحول

وحسب مؤسسة البيانات الدولية فإن 53% من رؤساء أقسام المعلومات في المنطقة يسعون إلى تسريع جهود التحول الرقمي الحالية لتلبية احتياجات العملاء والأعمال في حين أن 23% فقط يخططون لإبطاء أو وقف هذه المبادرات للتركيز على مهام تكنولوجيا المعلومات الأساسية.

ومن المتوقع أن تنفق الشركات العام الجاري في الإمارات 5.3 مليارات دولار على تقنية المعلومات، لتأتي بالمركز الثاني في دول التعاون بعد السعودية التي ستسجل أعلى إنفاق والمقدر بـ 5.8 مليارات دولار.

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