«العالمية القابضة»تستثمر في أوكسفورد نانوبور

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت الشركة العالمية القابضة، استثمار 39 مليون جنيه إسترليني لتملك حصة في شركة «أوكسفورد نانوبور تكنولوجيز» وذلك في إطار برنامج لزيادة رأس المال بقيمة 84.4 مليون جنيه إسترليني نفذته الشركة البريطانية لتكنولوجيا تسلسل الحمض النووي.

وستخصص الشركة التمويل لتوسيع نطاق جهودها المبذولة بمجال الابتكار، وكذلك تسريع وتيرة عملياتها التجارية والتصنيعية، بما في ذلك دعم مساعيها، بينما تمضي قدماً نحو تعزيز قدراتها وإمكاناتها في مجال الفحوصات السريعة للكشف عن فيروس «كوفيد 19».

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة، التي تمتلك محفظة متنوعة من الأصول الاستراتيجية، بدايةً من القطاع العقاري، ومروراً بالخدمات المالية، ووصولاً إلى قطاع الصناعات التحويلية: تتمتع الشركة العالمية القابضة بسجل حافل بالاستثمارات الناجحة في قطاع معدات وأجهزة الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط.

ويسعدنا توسيع نطاق حضورنا نحو السوق العالمية من خلال استثمارنا الجديد في شركة «أوكسفورد نانوبور» التي طورت حلولاً تكنولوجية مبتكرة وفعّالة، كما جدارتها الفائقة في تطوير المنتجات الجديدة خلال وقت قصير عبر تحويلها من مجرد نموذج أولي مبتكر إلى منتج جاهز للتوزيع في الأسواق.

وفي 2019، افتتحت «أوكسفورد نانوبور» منشأة جديدة مزوّدة بتقنيات متطوّرة في مدينة أوكسفورد، بهدف تلبية الطلب المتنامي على محفظتها من منتجات تقنيات قراءة تسلسل الحمض النووي.

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