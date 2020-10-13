«شفروليه كابتيفا 2021» الجديدة كلياً تصل إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وصلت سيارة شفروليه كابتيفا 2021 الجديدة كلياً إلى صالات العرض في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد أن تم الكشف عنها لأول مرة في المنطقة خلال معرض دبي الدولي للسيارات 2019.

وباعتبارها أحدث إضافة ديناميكية جديدة إلى تشكيلة سيارات شفروليه الحائزة على الجوائز، من المتوقع أن تصبح شفروليه كابتيفا السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات المثالية للعائلات كثيرة التنقل في المنطقة. إنها سيارة كبيرة بسعر مناسب، مع سبعة مقاعد مريحة وحيز كبير للحمولة، ويمكن القول إن شفروليه كابتيفا تُعد واحدة من أكثر السيارات معقولة السعر في فئتها.

وتمت إعادة ابتكار شفروليه كابتيفا بالكامل مع إطلاق طراز عام 2020، لتعيد تعريف مفهوم المركبات متعددة الاستخدامات. وتستند شفروليه كابتيفا على مفهوم العلامة التجارية للسيارات العصرية متعددة الاستخدامات والذي يقوم على: الأناقة والرحابة والتقنيات الذكية.

وقالت فرح أمهز، رئيس العلامة التجارية لشفروليه الشرق الأوسط: وأخيراً انتهى انتظار عشاق شفروليه لسيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً. وقد أثارت ردود الفعل الإيجابية عقب الكشف عن هذه السيارة في المنطقة لأول مرة في نوفمبر الماضي حماستنا، ونحن نتطلع إلى رؤيتها تجوب الطرقات في منطقة الشرق الأوسط. وسوف تشكل شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً، بفضل تصميمها المميز ورحابتها الداخلية التي تتسع لما يصل إلى سبعة مقاعد وكفاءتها العالية في استهلاك الوقود وتقنياتها الذكية، رفيقاً مثالياً للعائلات كثيرة التنقل في المنطقة الذين يبحثون عن سيارة تلبي احتياجاتهم بأسعار مناسبة. ونحن واثقون من أن شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً ستحجز مكانة مميزة بين تشكيلة سياراتنا.

تمت إعادة تصميم سيارة شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً بشكل كامل، وباتت تتميز بلمسات تصميمية عصرية ومدروسة مثل تصميم الشبك الأمامي الجديد وشارة شفروليه، لتقديم مظهر جذاب وتجربة قيادة محسنة، إذ يساهم الشبك الجديد بتبديد حرارة المحرك بشكل أفضل.

ولتحسين قدرة الرؤية لدى السائق، تم تزويد سيارة شفروليه كابتيفا بمصابيح هالوجين أمامية مع مصابيح LED نهارية، مدمجة مع مصابيح انعطاف، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مع إضاءة LED خلفية مدمجة للفرملة.

وسواء كانت بخمسة مقاعد أو سبعة، فإن شفروليه كابتيفا تتمتع بمقصورة رحبة ومريحة، مما يوفر تجربة ممتعة لجميع أفراد العائلة خلال التنقل. ويأتي طراز Premier الفاخر مع مقود مكسو بالجلد، ومقعد قابل للتعديل كهربائياً بـ 6 اتجاهات للسائق، وشاشة معلومات TFT رقمية ملونة مقاس 7 بوصات، مصممة بحيث يسهل رؤيتها أثناء القيادة.

وإدراكاً للاحتياجات المتطورة للعائلات في أيامنا هذه، تتميز المقاعد السبعة في سيارة شفروليه كابتيفا بسهولة الوصول إليها. كما يمكن تحريك مقاعد الصف الثاني، مما يتيح زيادة مساحة الأرجل، كما يمكن أن يتم توزيعها بنسبة 60/40 وإمالتها إلى الأمام لتسهيل الوصول إلى صف المقاعد الثالث، بناءً على طلب العميل. ويمكن أيضاً توزيع مقاعد الصف الثالث بنسبة 50/50 وهي قابلة للطي بشكل مسطح تماماً.

وفضلاً عن ذلك، تأتي شفروليه كابتيفا بخمسة خيارات للألوان: فضي أورورا، أسود براق، بني أرضي، أبيض كاندي، وأحمر جليز.

وتقدم كابتيفا تجربة قيادة سلسة وممتعة، إذ إنها مزودة بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، وعمود كامات علوي مزدوج مع نظام التوقيت الديناميكي المتغير للصمامات وشاحن توربيني سريع الاستجابة.

ونظراً لأنها تتمتع بكفاءة ممتازة في استهلاك الوقود بمعدل 13.4 كيلومتر/لتر، فإن سائقي شفروليه كابتيفا الجديدة كلياً سيقضون وقتاً أقل في التزود بالوقود، مما يتيح لهم مزيداً من الوقت للقيام بالأشياء التي يحبونها بشكل أكبر. كما تم تزويد شفروليه كابتيفا بنظام حقن وقود متعدد النقاط، مما يتيح لها إيصال كمية دقيقة من الوقود لكل أسطوانة في الوقت المناسب.

ولضمان أن يتمتع سائق شفروليه كابتيفا بتجربة قيادة مريحة وممتعة، تم تزويد السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار مع ميزة التحكم بنقل السرعة لضمان تسارع وتباطؤ سلس وفعال. كما أصبحت القيادة عبر المدينة وعملية ركن السيارة في غاية السهولة مع نظام التوجيه المعزز كهربائياً الذي تم تزويد السيارة به.

التكنولوجيا

إلى جانب تميزها على صعيد الأداء والمظهر العام، فقد تم تصميم سيارة شفروليه كابتيفا لتوفر أعلى مستويات الأمان والراحة، وذلك من خلال تقنيات متقدمة تجعل من الركوب في هذه السيارة متعة بحد ذاته.

وتتميز شفروليه كابتيفا 2021 بشاشة لمس مقاس 8 بوصات لنظام المعلومات والترفيه مثبتة في وسط لوحة القياسات، مما يوفر قدرات اتصال أكثر أماناً. وتتضمن اللمسات الرائعة المتوفرة لجميع المقاعد السبعة مجموعة من خيارات الترفيه التي تدعمها الأجهزة المحمولة عبر البلوتوث ومنافذ USB.

وتحتوي شفروليه كابتيفا أيضاً على مقود متعدد الوظائف للتحكم بنظام تثبيت السرعة، ونظام الصوت، واستقبال المكالمات الهاتفية، مما يوفر تجربة قيادة سلسة دون المساومة على مستويات السلامة.

وتشمل ميزات السلامة في شفروليه كابتيفا نظام الفرامل المانع للانزلاق مع نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونياً، ونظام مساعد الفرملة، ونظام التحكم في الجر، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات، وفرامل ركن إلكترونية (فقط في Premier). وتوفر السيارة حماية للسائق والراكب الأمامي من خلال وسائد هواء أمامية في جميع الطرز، ووسائد هواء جانبية للسائق والراكب الأمامي في طرازي LT وPremier.

ولتعزيز مستويات الراحة، يأتي طرازا LT وPremier مع خاصية تشغيل المحرك من خلال الكبسة إلى جانب نظام دخول السيارة بدون استخدام المفتاح. وتساعد كاميرا الرؤية الخلفية في زيادة ثقة السائق أثناء القيادة في أماكن ضيقة، كما تدعم أجهزة الاستشعار الخلفية المثبتة في زوايا السيارة الأربع، وجهاز استشعار الركن الأمامي في طراز Premier، السائق عند اضطراره للقيادة في أماكن وزوايا ضيقة.

ومع ميزات وتقنيات الأمان النشطة لتسهيل عملية التنقل اليومي، توفر شفروليه كابتيفا تجربة قيادة استثنائية مع توفير مساحة واسعة للجميع. وستشكل شفروليه كابتيفا بالتأكيد رفيقاً مثالياً للعائلات كثيرة التنقل، كما ستمثل عصراً جديداً لهذا الاسم التجاري في المنطقة.

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