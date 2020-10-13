وزير الطاقة الإماراتي: "أوبك+" تعتزم تخفيف تخفيضات النفط اعتباراً من يناير

المصدر: البيان الإلكتروني

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن أوبك+ تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير العام المقبل كما هو مخطط لها.

وأضاف معاليه، في منتدى معلومات الطاقة: "نحن في أوبك+ وضعنا خطة وتلك الخطة بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا)".

وتابع: "جرى تخفيض هذه الكمية، وسيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام بينما نتجه نحو عام 2021"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف: "نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد".

وأشار المزروعي، إلى إنه أكثر تفاؤلاً بشأن تعافي الطلب على النفط من وكالة الطاقة الدولية.

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