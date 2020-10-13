تكامل خدمات مصرف عجمان عبر "المتحرك" مع الهوية الرقمية

المصدر: عجمان- البيان

أصبح مصرف عجمان من أوائل المصارف في الإمارات التي تدمج خدماتها المصرفية المقدمة عبر الهاتف المتحرك وتصادق على هوية مستخدميها عبر بوابة وتطبيق الهوية الرقمية - UAE PASS.

ومع هذا التكامل، أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق الهاتف المتحرك من مصرف عجمان الاستفادة من ميزة التحقق الفوري من بيانات المستخدم عبر تطبيق الهوية الرقمية لإتمام عملية الدخول بكل سهولة.

وسيقوم مصرف عجمان قريباً بتوسيع استخدام مزايا الهوية الرقمية وتطبيقها على خدماته المصرفية الأخرى، لدعم مسيرته في التحول الرقمي وتقليل المعاملات الورقية نحو بيئة مستدامة.

وقال محمد أميري - الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان قائلاً: يأتي هذا التكامل نتيجة لحرص مصرف عجمان منذ نشأته على رسم استراتيجياته بأسس تدعم المبادرات الحكومية، ويولي مصرف عجمان أهميةً كبيرة لهذا النوع من الشراكات نظراً لدورها الفاعل في دفع طموحات الإمارات قدُماً في ضوء رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

وقال سالم الشامسي - الرئيس التنفيذي للعمليات في مصرف عجمان: تأتي هذه المبادرة متوافقةً مع رؤيتنا المتمثلة في التحول الرقمي. ونعمل على تكثيف جهودنا في مجال التحول الرقمي والاستثمار في أحدث التقنيات سعياً منا لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائنا، ونؤكد التزامنا بتوسيع نطاق استخدام مزايا الهوية الرقمية - UAE PASS - وتعميمها على كافة خدماتنا المصرفية الأخرى، لتمكين عملائنا من الاستفادة القصوى من هذه الميزة.

وتعد الهوية الرقمية أول هوية وطنية رقمية تتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ومزودي الخدمات الآخرين في جميع أنحاء الإمارات، وذلك لمعالجة العديد من الصعوبات التي كانت تواجه المتعاملين أثناء القيام بالمعاملات الحكومية، مثل عدم توفر آلية التوقيع الرقمي وتعدد معلومات تسجيل الدخول لمنصات الخدمات المختلفة.

وتبنى المصرف المركزي هذه المبادرة في سبتمبر من العام الماضي، مما أتاح لجميع عملاء البنوك تسريع وتسهيل عملية فتح الحسابات عن بُعد، دون حاجتهم إلى زيارة البنك شخصياً.

وللتقدم بطلب الحصول على الهوية الرقمية، يجب على المستخدمين تحميل التطبيق على أجهزتهم الذكية والقيام بمسح بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم باستخدام التطبيق. ومن ثم زيارة أحد منافذ الخدمة للتسجيل في الهوية الرقمية لأخذ بصمات الأصابع وحفظها. وكل ما تحتاجه هو بطاقة الهوية الإماراتية الأصلية سارية المفعول. ويتم الجزء الأول من التسجيل عبر الإنترنت، بينما يتم الجزء الثاني - عملية التحقق - من خلال زيارة أحد منافذ الخدمة للتسجيل، لإتمام إجراءات التحقق النهائي بشكل شخصي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز