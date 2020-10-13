"اقتصادية دبي" و"زوهو" يتعاونان لمساعدة الشركات في رحلة التحول الرقمي

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت اقتصادية دبي و"زوهو"، شركة التقنية العالمية التي تمتلك أكبر مجموعة من المنتجات في هذا المجال، مذكرة تفاهم بهدف جعل التكنولوجيا متاحة وبأسعار معقولة لجميع الشركات العاملة في إمارة دبي ومساعدتهم في رحلتهم للتحول الرقمي.

ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة داعمة لمكانة إمارة دبي كرائدة في مجال الرقمنة ونموذجاً عالمياً في قيادة اقتصاد المعرفة التنافسي على النحو الذي تستهدفه الأجندة الوطنية 2021.

وقع مذكرة التفاهم كل من عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي؛ وعلي شبدار، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لزوهو كورب.

وبموجب الاتفاقية، يمكن للشركات المحلية المسجلة لدى اقتصادية دبي الاشتراك للحصول على "زوهو ون" وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى، حيث أن معظم الشركات التي لديها برامج قديمة أو تعمل مع تطبيقات سحابية عديدة تعاني من تعدد مخازن البيانات، وعقود مع عدة مزودين، ومشاكل في مجال الدمج، وتكاليف متزايدة.

ويُمًكن استخدام زوهو ون الشركات من إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة الأمر الذي يساهم في تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عند اعتماد تكنولوجيا المؤسسات.

وتُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات على العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها.

وأكد عمر بوشهاب أن التعاون مع شركة "زوهو" يأتي في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تعزز مكانة إمارة دبي في مقدمة التحول الرقمي على مستوى المنطقة، حيث تحتضن دبي أكبر الشركات التكنولوجية العالمية ومطوري الحلول التقنية والذكية، كما تنفذ مشاريع ومبادرات تؤكد ريادتها في هذا المجال. وقال بوشهاب: "إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرقمية هي الأرضية الصلبة لتعزيز قطاع الصناعة الرقمية والتطبيقات في الدولة على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص".

وأضاف بوشهاب: "يسعدنا توقيع الاتفاقية مع شركة (زوهو) والتي من شأنها توفير حلولاً تساهم في تسهيل الإجراءات والوقت والجهد والمال الأمر الذي يحقق سعادة ورضا مجتمع الأعمال بالإمارة ويعزز من تنافسيتهم، حيث أصبح اعتماد وتطبيق الحلول الذكية الرقمية ركيزة أساسية لكل عمليات التطوير ضمن مختلف القطاعات، بما تضيفه تلك الحلول من خدمات ذات قيمة مضافة، وذلك ضمن بيئة ابتكارية تسعى لاستثمار تقنيات المستقبل في تحقيق رفاه المجتمعات وازدهارها بتوفير حلول ذكية رقمية".

ومن جانبه، قال سريدار فيمبو، المدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة زوهو كورب: "نحن متحمسون للتعاون مع اقتصادية دبي في جهودهم نحو تعزيز المستقبل الرقمي لإمارة دبي. فنحن في (زوهو)، نؤمن بأن التنمية الاقتصادية الشاملة تنبع من شبكة مترابطة من تطبيقات معتمدة، ونحن ملتزمون دائمًا بدعم الاقتصادات المحلية في رحلة نموهم. ويتيح تواجد المقر الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركتنا في إمارة دبي وشبكة الشركاء المتنامية في الدولة خدمة عملائنا بشكل أفضل".

وأضاف فيمبو: "يمكن للشركات إدارة أعمالهم إلكترونياً من مكان واحد من خلال استخدام (زوهو ون) حيث يوفر كافة الأدوات اللازمة لذلك. ونظرًا لأننا قمنا ببناء كل تطبيق على نفس التكنولوجيا، فإن جميع التطبيقات تعمل معاً بسلاسة تامة، وعندما تعمل التطبيقات معاً، تتم إدارة سير الأعمال بشكل أفضل".

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