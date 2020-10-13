"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها بين الشارقة وأوكرانيا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت العربية للطيران، اليوم عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة الاوكرانية "كييف" بدءاً من 25 اكتوبر الجاري.

وذكرت الناقلة في بيان، أنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، بدأت "العربية للطيران" بتوفير تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها.

وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

ومنذ تفشي فيروس "كوفيد-19"، حرصت "العربية للطيران" على تحديث تجربة العملاء لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية حيث تشمل كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل نظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وسلامة أثناء السفر.

وتحرص الناقلة دائماً على تذكير العملاء بضرورة الامتثال بالشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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