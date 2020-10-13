514 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 514 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 123 مبايعة بقيمة 390.06 مليون درهم منها 4 مبايعات للأراضي بقيمة 67 مليون درهم و 119 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 323.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة مليوني درهم في منطقة ند الشبا الثالثة.

وتصدرت منطقة سيح شعيب 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 64 مليون درهم وتلتها منطقة البدع بتسجيلها مبايعة بقيمة مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون درهم بمنطقة المرقبات كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 وأخيرا مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة الخوانيج الأولى.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 92.45 مليون درهم منها 10رهن أراض بقيمة 24.79 مليون درهم و 35 رهن فلل وشقق بقيمة 67.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 13 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 12 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 31.69 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.

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