"كلاود سبيسز" تفتتح أول مساحات عمل مشتركة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت "كلاود سبيسز" رسمياً اليوم مساحة العمل المشتركة الجديدة في "ياس مول" لتكون بذلك أول مساحات عمل مشتركة تُقام في مركز تجاري بمنطقة مجلس التعاون الخليجي.

وتقدم هذه المساحات حلولاً شاملة للشركات ومنهجية جديدة ومرنة في مزاولة الأعمال.

وقالت ملَك سميجكالوفا، المدير العام في "كلاود سبيسز": " نسعي من خلال افتتاح مساحة العمل المشتركة إلى جذب الأفراد والشركات مع التركيز بوجه خاص على قطاع التجزئة وتصميم منتجات الأزياء والعلامات التجارية الناشئة، فضلاً عن دعم المستأجرين الحاليين في ياس مول".

وأضافت: "نهدف من وراء هذا المفهوم إلى تكريس مبدأ التعاون وترسيخ مكانة المول كمركز مجتمعي يواكب متطلبات المشهد التجاري المتنامي. ونظراً للاهتمام الواسع الذي أبدته الشركات المحلّية والدولية، نتوقّع إشغال هذه المساحات بشكل كامل بحلول نهاية العام الجاري".

ويمكن للأفراد والشركات الكبيرة على حدٍ سواء الاشتراك بعضوية "كلاود سبيسز"، واختيار مساحات عمل مفروشة بالكامل وفق خطط شهرية وسنويّة تتلاءم مع مختلف احتياجات العمل.

وبدءاً من حجرات "كلاود كيوبيكل" شبه الخاصّة إلى مساحات "بريميوم" الخاصّة بالكامل، تم تجهيز جميع مساحات العمل بأحدث التقنيات مع رقم هاتف مخصص، وإمكانية الوصول إلى كافة المعدّات المكتبية الضرورية، وفريق دعم لجميع الأعضاء، فضلاً عن توفير قاعات اجتماعات خاصة مجهزة بجميع المستلزمات، واستديوهات بأعلى المواصفات للتصوير الفوتوغرافي والتسجيل متاحةً للحجز على أساس ساعي أو يومي.

وتوفر "كلاود سبيسز" مساحات عمل جيدة الإضاءة والتهوية مع مجموعة من الأقسام الملهمة لتحفيز الحواس وتشجيع الأفراد على التواصل.

وتمتثل جميع المساحات للقوانين والأنظمة الحكومية المطبقة مع مراعاة أعلى معايير السلامة والالتزام بكافة قواعد التباعد الاجتماعي، ويتم فرض تعليمات صارمة بهذا الخصوص على فرق العمل والعملاء على حد سواء.

وتسمح الردهات الواسعة ذات التهوية الجيدة بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي متيحةً للأعضاء بيئة تعاونية آمنة؛ بينما تشكّل مساحات العمل المشتركة - مثل الحجرات والغرف والمكاتب المفتوحة - بيئة شبه خاصّة توفر المزيد من خيارات الأمان والتباعد الاجتماعي لضمان راحة وسلامة الأعضاء.

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