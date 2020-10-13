واحة دبي للسيليكون مقر رئيسي لمنصة "هب" العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

دشّنت سلطة واحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، ومجموعة هب العالمية (Hubb Global Group)، لخدمات البحث عبر شبكة الإنترنت، المقر العالمي الجديد للمجموعة في واحة دبي للسيليكون اليوم.

وشارك في افتتاح المقر الجديد، كلٌ من الدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، وأنستازيا الحاج، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "هب العالمية بحضور المسؤولين من الجانبين.

نمو

وتعمل منصة "هب" في 45 دولة، وهي متاحة بـ 12 لغة، ولديها مكاتب اقليمية في سبع دول هي الصين، وإيطاليا، وماليزيا، وباكستان، وروسيا، وكازخستان، والفلبين.

ويشكل مقر المجموعة الرئيسي في واحة دبي للسيليكون محطة نوعية للعلامة الرقمية ليتوج النمو الذي حققته خلال الأشهر الـ12 الماضية.

ويتيح تأسيس المقر الرئيسي الجديد في واحة دبي للسيليكون خدمة المجموعة لعملائها الدوليين والمحليين.

وكانت مجموعة هب العالمية قد وضعت ضمن أهدافها التنموية تسجيل 2.5 مليون شركة تحت منصتها في العام الأول،

وتمكنت الشركة في وقت قياسي من تسجيل 3.4 ملايين شركة، كما تتطلع المجموعة بحلول أكتوبر من العام 2021 الى الوصول إلى أكثر من 5 ملايين شركة مسجلة حول العالم تحت منصتها.

وجهة مفضلة

وبهذه المناسبة، قال الدكتور جمعة المطروشي: "تواصل سلطة واحة دبي للسيليكون استقطاب شركات متخصصة في مجالات التكنولوجيا الجديدة تمتلك إمكانات إبداعية متقدمة وخطط نمو طموحة. وتشكل الواحة وجهة مفضلة لشركات التقنيات المتقدمة والمشاريع الناشئة ومنصة لإنجاز المشاريع الاختبارية المبتكرة. ومجموعة هب العالمية رسخت موقعها كمنصة رقمية واعدة، واختيارها واحة دبي للسيليكون يشكل تتويجاً للخطط المستقبلية للمجموعة".

وأضاف المطروشي: "نحن في واحة دبي للسيليكون حريصون على توفير الدعم الاستشاري والتقني للمجموعة وغيرها من الشركات التي تتخذ من الواحة مقراً لتحقيق النمو المستدام وتوسيع شبكة عملائها حول العالم".

حضور عالمي

بدورها قالت أنستازيا الحاج: "تعتبر هذه الخطوة فرصة مهمة لتعزيز الحضور العالمي لمنصة هب وخدماتنا المتنوعة من خلال افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في واحة دبي للسيليكون، فمنه يمكننا توسيع عملياتنا والاستفادة من كل الفرص المتاحة التي تتميز بها المنطقة".

وأضافت: "على مدى العام الماضي، حققنا نمواً غير مسبوق، وطموحنا أن نحقق الريادة عالمياً في مجال توفير الاتصال المباشر بين مزودي الخدمات والعملاء. واحة دبي للسيليكون وجهة متخصصة ومفضلة لقطاعات الأعمال في مجال التكنولوجيا توفر لها مختلف مقومات النمو. ونحن على ثقة بأن حضورنا هنا سيسمح لنا بتنمية أعمالنا ويسهل وصولنا إلى أسواق جديدة".

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