"كايكرو" للتقنيات الغذائية تدشن عملياتها في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اليوم الثلاثاء، رسمياً عن إطلاق الشركة الناشئة "كايكرو" المتخصصة في مجال التقنيات الغذائية والأطعمة الصحية المريحة، والتي تمتلك أكبر شبكة للمطابخ السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة تخدم تشكيلة متنوعة من العلامات التجارية المحلية.

ونجح فريق "كايكرو" على مدار العقد الماضي في تطوير وتنفيذ ستة مفاهيم أصلية بشكل مستقل، أثمرت عن تقديم العديد من العلامات التجارية الدولية الشهيرة محلياً مثل "شارع منقوشة" و"ذي جود بول" و"باك باك تشكن" و"رابد" و"فرن البلد" و"حمص بروذرز".

وستقوم الشركة خلال الشهر الحالي بتقديم أربع علامات تجارية جديدة إلى السوق لتلبية الأذواق الراقية لعملائها وهي: سودو بيتزا، ذي فيجان تيبل، سوسورو، وسفن سبايسز، فيما لا يزال لديها عشرة مفاهيم إضافية في طور الإعداد، ومن المرتقب إطلاقها على مدار الأشهر الستة المقبلة.

ويمثل الإطلاق أيضاً تحولاً رقمياً من المطاعم الفردية التي تقدم خدمات تناول الطعام إلى شبكة كبيرة من 15 مطبخاً ذكياً متخصصاً في التوصيل والوجبات الجاهزة إضافةً إلى مرافق مخصصة لمجموعة من أبرز العلامات في القطاع، بما في ذلك الأكشاك وعربات الطعام في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والعين.

ويمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة شخصية دون المساس بمعايير الجودة أو المذاق أو مكونات الطعام الطازجة بفضل الانتشار الجغرافي الواسع للشركة واعتمادها على تكنولوجيا متطورة تقوم على الاستفادة من البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز السرعة والكفاءة.

وبهذه المناسبة، قال جهاد العيط، مؤسس "كايكرو" ورئيسها التنفيذي: "كان عام 2020 بالنسبة للكثيرين عاماً حافلاً بالتحديات غير المسبوقة، لكننا نعتبره عام التجديد وإعادة الابتكار. فالطلب الكبير الذي شهدناه منذ بداية العام، ونجاحنا في تلبية أكثر من مليون طلب من خلال مجموعتنا الحالية من العلامات التجارية، يثبت أنه قد أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت أن يتمكن عملاؤنا من الاستمتاع بالطعام الذي يحبونه، في أي وقتٍ وبكل مكان".

وأضاف العيط: "نشهد نقلةً نوعية من أسلوب المطاعم التقليدية إلى مفهوم المطابخ السحابية المبتكر الذي يجعل عملية الطلب أسهل وأسرع بكثير، ويتيح لنا مزج الأفكار وخلق تجارب جديدة ترضي مختلف الأذواق ضمن فئات سعرية متنوعة".

جدير بالذكر أن كايكرو نجحت في جمع استثمارات بقيمة 4 مليون دولار أمريكي في جولة تمويل ما قبل السلسلة "أ" بقيادة مجموعة من المكاتب العائلية والمستثمرين الإقليميين لدعم خططها الطموحة للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي ومواصلة تطوير تقنياتها الخاصة.

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