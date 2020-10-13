«دناتا» تمكّن المسافرين من طلب الوجبة المفضلة قبل الرحلة بساعة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «دناتا»، إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، بالتعاون مع شركة «آي فليت» المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا بصناعة الطيران، وشركة «Thuisbezorgd.nl» العالمية المتخصصة في توصيل الطعام في العالم، مبادرة في هولندا، من شأنها إحداث ثورة في تلبية متطلبات الركاب قبل الالتحاق برحلاتهم.

وسوف تطرح الشركات الثلاث هذا الحل المبتكر تدريجياً في أسواق جديدة، ما سيوفر وجبات ومأكولات خفيفة راقية لركاب الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم، وتدشن هذه الشراكة تحولاً جذرياً في إمداد الأغذية والمشروبات ومبيعات التجزئة على الطائرات.

ويستطيع المسافرون من مطار شيفول طلب وجبات الطعام مسبقاً من خلال تطبيق «Takeaway»، خلال مهلة تصل إلى ساعة واحدة قبل الصعود إلى الطائرة. ويمكنهم الاختيار من بين مجموعة من السلطات الطازجة وأطباق السوشي والوجبات الساخنة وتوصيل طلباتهم إلى الطائرة قبل المغادرة.

وبدأت خطوط ترانسافيا، وهي جزء من مجموعة «إير فرانس- كيه إل إم»، توفير هذه الخدمة في مطار شيفول، منذ سبتمبر الماضي، وتعمل حالياً لتعميمها قريباً في مزيد من وجهاتها الأخرى.

وقال نائب رئيس أول قسم التموين في «دناتا» روبن باغيت: «فتحت المبادرة سوق الأغذية والمشروبات العالمية لدى شركات الطيران أمام العلامات التجارية الشهيرة، ما يشكل تغييراً جذرياً في تجربة تناول الطعام على متن الطائرة. وتشهد خدمات توصيل الطعام باستخدام التطبيقات نمواً هائلاً في جميع أنحاء العالم، نظراً لسهولة الاستخدام واختيار المأكولات والولاء ما يؤدي إلى إقبال مذهل من المستهلكين».

وقال مؤسس «آي فليت» ياب روكنز: «كان تركيزنا منصباً دائماً على تحسين تجربة الركاب. وقد وضعنا، من خلال هذه الخدمة الجديدة والتكنولوجيا، خيارات واسعة أمام العملاء، ووفرنا لشركات الطيران خدمة تحقق وفراً، وتحد من هدر الطعام على متن الطائرة.

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