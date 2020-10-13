الإمارات تتصدّر عالمياً في تنافسية الاتصالات

المصدر: دبي - وام

حققت الإمارات المزيد من المراكز المتقدمة في التنافسية العالمية في قطاع الاتصالات، بحسب نتائج المؤشرات العالمية التي نشرها الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخراً.

وأظهرت النتائج أن الإمارات حافظت على المركز الأول عالمياً في مؤشر معدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ومؤشر نسبة تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر معدل الاشتراكات في الهاتف المتحرك لكل مائة نسمة.

كما واصلت الدولة ريادتها في المؤشرات الأخرى، حيث حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت، والمركز الخامس في مؤشر نسبة الأسر التي يتوفر لديها إنترنت في المنزل.

مكانة

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: رسخت الإمارات في الأعوام الماضية مكانتها كدولة رائدة في مختلف المجالات، وحققت مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية وبين الأفضل في معظمها.

مؤكداً أن ما يحققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من إنجازات هو جزء من الريادة العالمية لدولتنا، وأن نتائج هذه المؤشرات هي ثمرة تراكم الإنجازات على مر السنين، وجاءت بتوجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة الرشيدة التي حرصت على الدوام على أن يكون الأهم من الوصول إلى المركز الأول هو المحافظة عليه.

وأكد أن نتائج المؤشرات تظهر حجم الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات باعتباره المحرك الرئيسي لكل عمليات التنمية في المستقبل القريب، وقال: إن تفوقنا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ينعكس على كافة المجالات الأخرى، ويعطي صورة واضحة عن التطور الكبير الذي تشهده دولتنا في مجال التحول الرقمي والخدمات الذكية والحكومة الرقمية والمشاركة الإلكترونية والبيانات الضخمة.

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