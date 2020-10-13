تطوير مشروع للطاقة الشمسية على سطح «وارنر براذرز أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية مع شركة «ميرال» لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية على سطح مبنى «عالم وارنر براذرز أبوظبي» في جزيرة ياس، حيث يعد المشروع الأكبر من نوعه في الإمارة.

تهدف الاتفاقية إلى تركيب ما يصل إلى 16000 وحدة شمسية على مساحة تبلغ 36000 متر مربع على سطح مبنى هذه الوجهة الترفيهية، حيث سيتم تزويد المبنى بـ 40 % من احتياجاته السنوية من الكهرباء.

وأعرب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، عن سعادته بالتعاون مع «ميرال» لتطوير أكبر مشروع للطاقة الشمسية على أسطح المباني في أبوظبي. وأشار إلى أن المباني تستهلك ما يقرب من 55 % من الطلب العالمي على الكهرباء وفقاً للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، ويعد تحسين كفاءة الطاقة في هذا القطاع أمراً بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة في الإمارات.

من جهته، أكد محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ «ميرال»، على أهمية هذا الاتفاق مع «مصدر». وقال إن الشركة تولي أهمية كبيرة لتطبيق الممارسات المستدامة ضمن مشاريعها، وبوصفها أكبر مدينة ترفيهية داخلية في العالم، فإن «عالم وارنر براذرز أبوظبي» تعتبر المكان المثالي لمشروع بهذا الحجم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز