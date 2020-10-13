«رسملة» يستحوذ على منشأة في هولندا

المصدر: . (دبي - البيان)

أعلن بنك رسملة الاستثماري استحواذه على مكاتب ومنشأة للبحث والتطوير في مدينة ليدن بهولندا مقابل 33.5 مليون يورو.

وجرت عملية الاستحواذ من قِبَل صندوق رسملة الأوروبي للدخل العقاري طويل الأمد.

وتقع الأصول العقارية الممتدة على مساحة 72,000 قدم مربع في مجمع «لــيــدن لــلــعــلــوم الــحــيــويــة» الذي يعد أكبر مُجمّع لشركات المستحضرات البيولوجية والصيدلانية في هولندا وأحد أهم خمسة مُجمّعات علوم في أوروبا.

والمنشأة حديثة التطوير، حيث تم انتهاء أشغال بنائها مؤخراً وهي مؤجرة حصرياً لشركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية وتابعة لـ«دوبونت»، الشركة العالمية للمواد الكيميائية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 40 مليار دولار.

وكانت شركة رسملة استحوذت على المنشأة من مجموعة «دورا فيرمير» على أساس عقد شراء مسبق ليتم تأجيرها لشركة «دوبونت» لمدة 18 سنة، والتي اتخذتها مركزاً لتشغيل نشاطاتها التجارية وتلك المتخصصة في التطوير والبحث العلمي.

والمنشأة هي ثاني استثمار مباشر لصندوق رسملة الأوروبي في هولندا بعد ما نجح مؤخراً في الاستحواذ على مجمع لوجستي بقيمة 50 مليون دولار بمدينة ألملو ومؤجّر لشركة «تيمبرلاند». وكان بنك رسملة أعلن الشهر المنصرم عن صفقة بيع مركز رئيسي لوجستي لشركة أمازون في اسكتلندا بقيمة 81 مليون دولار.

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